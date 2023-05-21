هذا ما قاله مدرب صن داونز بعد الإقصاء أمام الوداد المغربي

أشاد مدرب نادي صن دوانز، رولاني ماكوينا، بلاعبيه رغم الإقصاء أمام الوداد المغربي، مؤكدا أن التشكيلة ستكون أقوى في الموسم المقبل.

وهنأ مدرب صن داونز الوداد المغربي، على التأهل، وقال في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الجنوب إفريقي: ” وأتمنى للوداد كل التوفيق في النهائي، لقد حققنا مشوارا دون هزيمة، لكن بالطبع هذا ليس كافيا، لذلك علينا أن نستجمع قوانا ونعود مرة أخرى الموسم المقبل”.

وعبّر رولاني ماكوينا عن رضاه التام على ما قدمه أشباله رغم الإقصاء، وقال في هذا السياق: “رغم الإقصاء لا بد أن نبقى متماسكين، ولذا السبب أنا هنا، أعتقد أن مرارة الخروج من المنافسة، هو الذي سيدفعنا مستقبلا إلى مستوى أحسن”.

وأضاف مدرب صن داونز: “سيكون لدى اللاعبين المزيد من الخبرة وسنعود مرة أخرى وسنواصل هذا الحلم وسنفوز بدوري الأبطال، لكن قد لا يكون هذا الموسم بالطبع، وقد لا يكون الموسم المقبل، لكن في النهاية سنفوز بدوري الأبطال “.

وفشل نادي صن داونز الجنوب إفريقي في بلوغ النهائي، بعدما تعادل على أرضه في مباراة إياب نصف النهائي أمام الوداد المغربي بدفين لمثلهما، وكان لقاء الذهاب بالمغرب قد انتهى بالتعادل السلبي.