-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية جديدة: أمطار ورياح قوية عبر هذه الولايات
رياضة

هذا ما قاله مدرب صن داونز بعد الإقصاء أمام الوداد المغربي

عمر سلامي
  • 298
  • 0
هذا ما قاله مدرب صن داونز بعد الإقصاء أمام الوداد المغربي
ح.م
المدرب رولاني ماكوينا

أشاد مدرب نادي صن دوانز، رولاني ماكوينا، بلاعبيه رغم الإقصاء أمام الوداد المغربي، مؤكدا أن التشكيلة ستكون أقوى في الموسم المقبل.

وهنأ مدرب صن داونز الوداد المغربي، على التأهل، وقال في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الجنوب إفريقي: ” وأتمنى للوداد كل التوفيق في النهائي، لقد حققنا مشوارا دون هزيمة، لكن بالطبع هذا ليس كافيا، لذلك علينا أن نستجمع قوانا ونعود مرة أخرى الموسم المقبل”.

وعبّر رولاني ماكوينا عن رضاه التام على ما قدمه أشباله رغم الإقصاء، وقال في هذا السياق: “رغم الإقصاء لا بد أن نبقى متماسكين، ولذا السبب أنا هنا، أعتقد أن مرارة الخروج من المنافسة، هو الذي سيدفعنا مستقبلا إلى مستوى أحسن”.

وأضاف مدرب صن داونز: “سيكون لدى اللاعبين المزيد من الخبرة وسنعود مرة أخرى وسنواصل هذا الحلم وسنفوز بدوري الأبطال، لكن قد لا يكون هذا الموسم بالطبع، وقد لا يكون الموسم المقبل، لكن في النهاية سنفوز بدوري الأبطال “.

وفشل نادي صن داونز الجنوب إفريقي في بلوغ النهائي، بعدما تعادل على أرضه في مباراة إياب نصف النهائي أمام الوداد المغربي بدفين لمثلهما، وكان لقاء الذهاب بالمغرب قد انتهى بالتعادل السلبي.

مقالات ذات صلة
“مُحاربو الصّحراء” وقرعة المونديال وانطلاق التصفيات

“مُحاربو الصّحراء” وقرعة المونديال وانطلاق التصفيات

“نتوقع أن نلقى الدعم من الجمهور الجزائري”

“نتوقع أن نلقى الدعم من الجمهور الجزائري”

تأسيس منتخب الصحراء الغربية لِكرة القدم

تأسيس منتخب الصحراء الغربية لِكرة القدم

إدارة تولوز تعيد المغربي أبو خلال إلى التدريبات الجماعية للنادي

إدارة تولوز تعيد المغربي أبو خلال إلى التدريبات الجماعية للنادي

بلماضي متخوف من غياب بن ناصر عن “الكان” ويفكر في البدائل

بلماضي متخوف من غياب بن ناصر عن “الكان” ويفكر في البدائل

زفيزف وموتسيبي يُتابعان المباراة الترتيبية الإفريقية بِعنابة

زفيزف وموتسيبي يُتابعان المباراة الترتيبية الإفريقية بِعنابة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد