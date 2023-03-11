هذا ما قاله مدرب فيتا كلوب عن مواجهة شبيبة القبائل

أكد مدرب نادي فيتا كلوب الكونغولي، راوول شونغو، أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام شبيبة القبائل، في لقاء الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب فيتا كلوب: ” سنسعى خلال المباريات المتبقية من دور المجموعات لتحقيق نتائج جيدة، وتعويض النقاط التي ضيعناها في المباريات السابقة”.

وأضاف راوول شونغو: “يجب أن بذل كل المجهودات، من أجل الحصول على النقاط اللازمة من أجل التأهل إلى الدور المقبل، ومباراة الشبيبة مهمة جدا بالنسبة لنا”.

ويستقبل شبيبة القبائل، ضيفه فيتا كلوب الكونغولي سهرة السبت، بداية من الثامنة ليلا، بملعب 5 جويلية لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل فريق شبيبة القبائل المركز الثاني في المجموعة الأولى رفقة بيترو أتليتيكو برصيد 4 نقاط، ويتصدر الوداد المغربي المجموعة بـست نقاط، فيما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير بـ3 نقاط.