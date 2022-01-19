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رياضة

هذا ما قاله مدرب كوت ديفوار عن مباراة الجزائر

سليم.ع
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هذا ما قاله مدرب كوت ديفوار عن مباراة الجزائر

أكد مدرب منتخب كوت ديفوار باتريس بوميل، أنه ينتظر مباراة قوية أمام الجزائر، بالنظر إلى وضعية المنافس، مضيفا أن الحظ لم يكن إلى جانب “الخضر” في المبارتين السابقتين.

وأضاف بوميل في ندوة صبيحة نشطها صبيحة الأربعاء: “الجزائر ستبذل كل مجهوداتها من أجل الفوز لتحقيق التأهل إلى الدور المقبل”.

وتابع مدرب منتخب الفيلة: “نستطيع تجنب الضغط أمام الجزائر على ضوء نتائج مباريات الأربعاء، هناك عدة منتخبات بإمكانها إنهاء الدور بأربعة نقاط والحسابات ستكون معقدة”.

وأضاف بوميل: “المهم بالنسبة لها هو التحضير جيدا، من أجل تقديم مباراة كبيرة، والتقدم في الدورة، والجميع كان ينتظر مباراة استعراضية أمام الجزائر، لكن هذه هي كرة القدم”.

وأكد بوميل أنه عاين جيدا المنتخب الجزائري: ” تابعت مبارتي المنتخب الجزائري، أمام سيراليون وغينيا الإستوائية، والحظ لم يكن إلى جانبه، ويبقى المنتخب الجزائري، منتخب كبير، ومن أقوى المنتخبات الإفريقية”.

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