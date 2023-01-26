هذا ما قاله مدرب كوت ديفوار عن مواجهة الجزائر

أكد مدرب منتخب كوت ديفوار للمحليين، سوهاليو ايدرا، أن مباراة ربع النهائي أمام الجزائر لن تكون سهلة، وأضاف أن تشكيلته ستعمل ما في وسعها لتحقيق التأهل.

وقال سوهاليو ايدرا، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: “منتخب الجزائر، يملك دفاعا في المستوى، ومن جهة أخرى يسجل من خلال كرات ثابتة، وعلينا الحذر من هذه النقطة”.

وأضاف مدرب كوت ديفوار: “سنحاول قدر المستطاع التسجيل أولا، ونرى ردة فعل المنتخب الجزائري، الذي لم يختبر هذه الوضعية لحد الآن”.

وتابع: “أعتقد أن مفتاح المباراة، هو استغلال الفرص، والفعالية أمام مرمى المنافس”.

ومن جهة أخرى أكد مدرب كوت ديفوار، أن تشكيلته ستعمل على تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، من أجل إسعاد الجماهير الإيفوارية.