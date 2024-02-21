هذا ما قاله مدرب كوت ديفوار عن هزيمة “الخضر” أمام موريتانيا في “الكان”

قال مدرب المنتخب الإيفواري، إيمريس فاي، إن كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، شهدت مفاجأتين.

وأضاف فاي في تصريحات للقناة الأولى المصرية: “لا توجد مفاجأة في أمم إفريقيا 2023 أكبر من خسارة كوت ديفوار أمام غينيا الإستوائية برباعية نظيفة، هذه هي المفاجأة الكبرى، بغض النظر عن خروج المنتخبات الكبرى، والمفاجأة الثانية هي فوز موريتانيا على الجزائر”.

وتابع مدرب كوت ديفوار : “كانت بطولة قوية جدًا وشاهدنا الكثير من الأهداف الجميلة، ووضعت الفرق الكبيرة في مواقف صعبة، وهذا سر جمال البطولة، كان من الرائع أن نرى الفرق الصغيرة تشهد تطورا كبيرا، الآن يمكننا القول إنه لم يعد لدينا فريق صغير في إفريقيا”.