هذا ما قاله مدرب محرز عشية النهائي الأوروبي

عقد التقني الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، مؤتمرا صحفيا بِمدينة بورتو البرتغالية.

جاء ذلك عشية خوض أشباله – بينهم النجم الجزائري رياض محرز – نهائي رابطة أبطال أوروبا، أمام نظرائهم من فريق تشيلسي الإنجليزي.

ونقلت إدارة نادي مانشستر سيتي أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي، على لسان المدرب غوارديولا.

1- قال غوارديولا إنه يجد صعوبات جمّة في انتقاء التشكيل الأساسي لِهذه المباراة، وينصح مَن يرغب في ممارسة هذا النشاط أن يبحث عن مهنة أخرى! وطلب مدرب “الأزرق السماوي” من تلاميذه أن يتقبّلوا القرارات التي يتّخذها، سواء شاركوا أساسيين في هذه المباراة التاريخية، أو دخلوا إلى أرضية الميدان تعويضا لِزملائهم، أو تابعوها من دكّة البدلاء.

2- لا يُريد غوارديولا الضّغط على لاعبيه، وقال إنه طلب منهم خوض مواجهة تشيلسي بِكلّ أريحية، خاصة وأن نهائي رابطة أبطال أوروبا حلم كلّ لاعب محترف.

3- قال مدرب “السيتي” إن أشباله عانوا كثيرا في ذهاب ربع النهائي أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وأيضا في الشوط الأوّل من مواجهة ذهاب نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي. وتوقّع أن تكون مباراة تشيلسي “النزال” الأقوى. لكنه شدّد على أن النجاح لا يمرّ سوى عبر التضحيات والتعب.

4- وعن ركلات الترجيح في حال بلوغ الفريقَين هذه المحطّة، قال غوارديولا إن تفكيره مُنصبّ بِالدرجة الأولى على النهائي وكيفية تحييد عائق تشيلسي، أما ركلات الترجيح فتأتي في المقام الثاني. عِلما أن فريق مانشستر سيتي استفاد من 11 ركلة جزاء، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم، وأهدر 4 ركلات بِواسطة: سيرجيو أغويرو ورحيم سترلينغ وكيفين دو بورين وإيلكاي غوندوغان. فيما كان رياض محرز من اللاعبين الذين نجحوا في التسجيل بِركلة جزاء (أمام دورتموند/ لقاء الإياب).

5- تحدّث غوارديولا عن مستقبله، وقال إنه باقٍ في منصبه سواء خسر نهائي رابطة أبطال أوروبا مساء هذا السبت، أو أحرز الكأس القارية. وفسّر القرار المُتّخذ، بِكونه مرتاحا في عمله، وعلاقته جيّدة مع إدارة نادي مانشستر سيتي. مع الإشارة إلى أن التقني الإسباني – البالغ من العمر 50 سنة – يُدرب الفريق الإنجليزي منذ صيف 2016، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023.

وفي سياق ذي صلة، نقلت أحدث التقارير الصحفية الإسبانية على لسان رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، قوله إنه سيعمل المستحيل من أجل إقناع المدرب غوارديولا بِالعودة إلى قلعة “كامب نو”.

بقي التذكير بِأن التقني جوسيب غوارديولا حضر نهائي رابطة أبطال أوروبا مرّتَين في منصب مدرب، وعادت الغلبة إلى أشباله: وذلك لمّا قاد فريق برشلونة الإسباني إلى الفوز (2-0) على مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نسخة 2009. ثم تكرّر السيناريو نفسه في طبعة 2011، لكن أشباله انتصروا هذه المرّة بِنتيجة (3-1).