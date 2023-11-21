هذا ما قاله مدرب منتخب أقل من 20 سنة بعد المشاركة المخيبة في دورة “لوناف”

مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة

أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ياسين مانع، أن دورة اتحاد شمال إفريقيا كانت فرصة لاكتساب الخبرة والوقوف على مستوى اللاعبين.

وقال مانع في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لـ”الفاف”: ” المشاركة في الدورة سمحت لنا بالحكم على مستوى لاعبيه دوليا، والتعرف على مستوى منافسينا المستقبليين خلال البطولة التأهيلية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية”.

وأضاف المدرب مانع: ” هذه المنافسة كانت فرصة للوقوف بشكل أفضل على مستوى اللاعبين، كما كانت محطة لاكتساب الخبرة”.

وتابع:” لا نلوم اللاعبين على النتائج التي سجلناها، خاصة وأن فترة التحضير للدورة كانت قصيرة، وسنعمل على الظهور بمستوى أفضل في المواعيد المقبلة”.

واحتل المنتخب الوطني المركز الأخير في دورة شمال إفريقيا، بعدما انهزم في كل مبارياته.

دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. الهزيمة الرابعة على التوالي للمنتخب الجزائري

وأنهى المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة مشاركته في دورة شمال إفريقيا بهزيمة أمام المنتخب الليبي.

وانهزم شبان “الخضر” أمام منتخب ليبيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وهي الهزيمة الرابعة لهم على التوالي في الدورة.

وخسر أشبال مانع في الجولات السابقة أمام تونس، والمغرب ومصر، لتنتهي مغامرتهم في الدورة في المركز الأخير وبدون رصيد.

وبصم المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، على مشاركة مخيبة، في أول منافسة يشرف عليها المدرب الجديد مانع.

وينتظر المدرب الجديد عمل كبير من أجل رفع مستوى المنتخب، حتى يكون قادرا على رفع التحدي في المواعيد القادمة.