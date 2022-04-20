هذا ما قاله مدرب منتخب أوغندا عن “الخضر”

أدلى الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدوييفيتش بِانطباعاته، حول فوج فريقه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتلعب أوغندا التصفيات في مجموعة سادسة، تضمّ منتخبات الجزائر والنيجر وتنزانيا.

ووصف ميلوتين سريدوييفيتش ما أفرزته القرعة بِالفوج الصعب، وذهب إلى أبعد من ذلك، وقال إنها واحدة من أقوى المجموعات في تصفيات “كان” كوت ديفوار.

وعن المنتخب الوطني الوطني الجزائري، قال التقني الصربي في أحدث تصريحات أدلى بها لِموقع اتحاد أوغندا لِكرة القدم، إن “الخضر” سجّلوا حصيلة سلبية في آخر طبعة من كأس أمم إفريقيا، كما فشلوا في بلوغ نهائيات المونديال. لِذلك يتوقّع أن ينتفض زملاء رياض محرز من أجل تصحيح المسار، والعودة إلى سكّة الانتصارات.

وأشاد ميلوتين سريدوييفيتش بِتاريخ الكرة الجزائرية، واستدلّ بِحصيلة السنوات القليلة الماضية، على غرار إحراز كأس أمم إفريقيا 2019 والعرب 2021. لكنه استطرد، وقال إن كرة القدم الحديثة ردمت الهوّة بين المنتخبات، ولم تعد هناك فرق كبيرة وأخرى صغيرة.

وناشد “ميتشو” السلطات الرياضية الأوغندية واتحاد الكرة ورجال الأعمال والجمهور، بِتوفير الدّعم المطلوب، حتى يتأهّل فريقه لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان التقني ميلوتين سريدوييفيتش قد درّب منتخب أوغندا لِأوّل مرّة، وأهّله لـ “كان” الغابون 2017، وحينها ودّع أشباله السّباق من الدور الأوّل. فيما كانت طبعة مصر 2019 آخر نسخة يُشارك فيها هذا الفريق، الذي ينتمي إلى منطقة شرق القارّة السّمراء.

وفي تصفيات مونديال البرازيل 2014، فاز “الخضر” بِالبليدة ذهابا على منتخب رواندا بِرباعية نظيفة، وحينها كان هذا الفريق الأخير يُدربه التقني ميلوتين سريدوييفيتش. كما انتصر “محاربو الصحراء” في لقاء العودة خارج القواعد بِهدف لِصفر، لكن التقني الصربي كان قد رحل قبل هذه المباراة.

وفي تصفيات “كان” 2022، تعادل رجال جمال بلماضي إيابا خارج القواعد بـ (3-3) مع زامبيا، وكان هذا المنتخب يُدربه ميلوتين سريدوييفيتش. لكن في لقاء الذهاب بِالجزائر، فاز زملاء يوسف بلايلي بِخماسية نظيفة، وكانت العارضة الفنية لِفريق “الرّصاصات النّحاسية” يُؤطّرها تقني محلّي.