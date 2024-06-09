هذا ما قاله مدرب منتخب أوغندا عن “الخضر”

نشّط النّاخب الوطني الأوغندي بول بوت، الأحد، مُؤتمرا صحفيا، تطرّق خلاله إلى “مُحاربي الصّحراء”.

وتستضيف أوغندا المنتخب الوطني الجزائري بِالعاصمة كامبالا مساء هذا الإثنين، لِحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال بول بوت: “سنُواجه منتخبا جزائريا كبيرا. أحد أفضل الفرق الوطنية في القارّة السّمراء. المواجهة لن تكون سهلة للأوغنديين. نعلم أنهم يملكون لاعبين كبارا ينتمون إلى أندية كبيرة. الأكيد أنه بعد خسارتهم (أمام غينيا كوناكري) سينتفضون”.

وأضاف التقني البلجيكي: “لكن بعد مقابلتنا أمام بوتسوانا (الجمعة الماضية/ الفوز بـ 1-0)، بدا لي أنه يُمكننا جعل مأمورية المنافس الجزائري أيضا صعبة. يجب أن نُبرهن أننا قادرون على الفوز. فقط المنافس الجزائري استفاد من يوم راحة أكثر منا”.

وسبق للتقني بول بوت (68 سنة) مواجهة الجزائر في الدور الأخير لِتصفيات مونديال 2014، وحينها كان يُدرّب منتخب بوركينا فاسو، وبعدها أشرف على نادي اتحاد العاصمة. ما يعني أنه يحوز معلومات قيّمة عن الكرة الجزائرية.