هذا ما قاله مدرب منتخب الأردن بعد الهزيمة الثقيلة أمام سويسرا

عمر سلامي
جمال السلامي

قال مدرب منتخب الأردن، جمال السلامي، إن لاعبيه ارتكبوا العديد من الأخطاء التي تسببت في الهزيمة الثقيلة برباعية مقابل هدف أمام سويسرا.

وأضاف لسلامي، بعد المباراة، أن مواجهة سويسرا شكلت فرصة لتصحيح الأخطاء.

وأكد مدرب الأردن أن المباراة كشفت عن جوانب خلل في تطبيق خطة اللعب وارتكاب اللاعبين أخطاء دفاعية متكررة.

وتابع جمال السلامي: “الهدف الأساسي من المباريات الودية يتمثل في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الفنية، لقد سعينا إلى الوقوف على نقاط القوة والضعف والاستفادة من الأخطاء لتصحيحها وتطوير الأداء”.

ويتجه منتخب الأردن الاثنين إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المعسكر التدريبي قبل المباراة الودية الأخيرة مع كولومبيا المرتقبة يوم الإثنين 8 جوان.

ثم سيتنقل المنتخب إلى المعسكر الرسمي في مدينة بورتلاند الأمريكية خلال المونديال.

