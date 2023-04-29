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رياضة

هذا ما قاله مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة عن المشاركة في “كان” الجزائر

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة عن المشاركة في “كان” الجزائر
ح.م
سعيد شيبا

أكد مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، أن تشكيلته تسعى لضمان مشاركة جيدة في كأس إفريقيا بالجزائر، وتحقيق التأهل إلى كأس العالم.

وأضاف مدرب منتخب المغرب في تصريحات لموقع الجامعة المغربية لكرة القدم: ” التربص الخاص بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بالجزائر، جرى في أجواء مثالية”.
تابع: “وفرت لنا كل الظروف للاستعداد الجيد، وضمان مشاركة ناجحة، رغم المجموعة الصعبة التي نتواجد بها مع نيجيريا وزامبيا”.

وأكد شيبا أن المنتخب المغربي يهدف للتأهل إلى المونديال، وقال في هذا السياق: “هدفنا أيضا أن نتأهل لكأس العالم، يجب أن نحلم أكثر، خصوصا مع الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب المغرب في مونديال قطر بالوصول للمربع الذهبي”.

وختم: “نسعى لتكوين اللاعبين وتدعيم الفئات الكبرى، لكن ذلك لا يمنع من البحث عن تحقيق التأهل لكأس العالم”.

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