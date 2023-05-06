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رياضة

هذا ما قاله مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة عن مباراة زامبيا

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب منتخب المغرب لأقل من 17 سنة عن مباراة زامبيا
ح.م
سعيد شيبا

قال مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، أن تشكيلته ستخوض مباراة زامبيا بعزيمة كبيرة.

وأكد شيبا، في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، أن المنتخب المغربي ورغم التأهل بالفوز على جنوب إفريقيا ونيجيريا، إلا أنه عازم على مواصلة النتائج الإيجابية.
ووصف مدرب المنتخب المغربي مباراة زامبيا بالصعبة، حيث قال في هذا السياق: “مواجهة زامبيا لن تكون سهلة، ونحضر لها بالجدية اللازمة”.
وأضاف شيبا: “علينا أن نكون في قمة مستوانا، خاصة أننا سنجري بعض التغييرات في التشكيلة التي تدخل المباراة”.

ويواجه منتخب المغرب، المنتخب الزامبي، سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة، بملعب 19 ماي بعنابة، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من كان الجزائر لأقل من 17 سنة.

وفي اللقاء الثاني عن المجموعة، ولحساب نفس الجولة يواجه المنتخب النيجيري، منتخب جنوب إفريقيا، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، في نفس التوقيت.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة بـ6 نقاط، ويتواجد منتخب نيجيريا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، رفقة جنوب إفريقيا، فيما يحتل منتخب زامبيا المركز الرابع بدون رصيد.

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