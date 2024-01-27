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رياضة

هذا ما قاله مدرب منتخب جنوب إفريقيا عن مواجهة المغرب

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب منتخب جنوب إفريقيا عن مواجهة المغرب
أرشيف
المدرب هوغو بروس

قال مدرب منتخب جنوب إفريقيا، البلجيكي هوغو بروس، إن منتخبه قادر على الفوز أمام المغرب والتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا الجارية بكوت ديفوار.

ويواجه منتخب جنوب إفريقيا، المغرب، الثلاثاء المقبل، في إطار ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2024.

وقال بروس، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم: “نحن نعرف هذا المنتخب، لأننا لعبنا أمامه من قبل.. لقد انتصرنا عليهم أيضا، ولا يوجد شيء مستحيل”.

وأضاف المدرب بروس: “لقد رأينا أنه لا يوجد شيء مستحيل في هذه النسخة من نهائيات كأس أمم إفريقيا، وأنا واثق من لاعبي فريقي، ومتأكد بأنهم قادرون على تحقيق ذلك، وأعلم أنهم يثقون في أنفسهم أيضا”.

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