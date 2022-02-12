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رياضة

هذا ما قاله مدرب ميتز عن مستوى بولاية بعد “الكان”

سليم.ع
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هذا ما قاله مدرب ميتز عن مستوى بولاية بعد “الكان”
أرشيف

تحدث مدرب ميتز الفرنسي فريدريك أنتونيتي، عن مستوى الدولي الجزائري فريد بولاية في المباريات الأخيرة مع النادي..

وقال المدرب أنتونيتي، في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة ميتز أمام مارسيليا: “أعتقد أنه لم يصل إلى مستواه المعهود، ربما بسبب خيبة كأس أمم إفريقيا، وربما بسبب نقص الثقة أو بسبب عودته من الإصابة”.

وأضاف مدرب ميتز: “بولاية يقدم أشياء جميلة في التدريبات، لكن الأهم أن تجسد الأمور في المباريات، لأن الأمور في المباريات أكثر تعقيدا من التدريبات”.

وأكد المدرب أنتونيتي، بأن فريقه يفتقد للسرعة في الهجوم، وإنهاء الهجمات في العشرين مترا الأخيرة.

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