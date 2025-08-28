-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

هذا ما قاله مدير دعم وتنمية المقاولتية بشأن معرض التجارة الإفريقي! 

الشروق أونلاين
المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية، بلال عشاشة

قال المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية، بلال عشاشة، إن معرض التجارة البينية الإفريقية فرصة للترويج لخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تصريح أدلى به عشاشة للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، قال إن هذه المؤسسات ستعرض في هذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى المقرر إقامتها سبتمبر المقبل، باكورة تجاربها عبر ورشات حية ومختلفة .

وأضاف أن المؤسسات الحاضرة ستعمل على تبادل الخبرات بين الفاعلين وإبرام صفقات اقتصادية في قطاعات هامة على غرار الصناعات الصيدلانية والعتاد الطبي.

وتابع أن التجارب المزمع تقديمها تعزز من تمتين وتثبيت علاقات المؤسسات الجزائرية بنظريتها الإفريقية.

من جانبهم، أبرز مسيرو مؤسسات صغيرة ومتوسطة، سعيهم لإقامة جملة من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات اقتصادية كبرى بغية الانفتاح على السوق الإفريقية والوصول إلى ترويج منتجاتها إلى أوسع نطاق.

واعتبر عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، عبد الرؤوف بوحبيلة، أن الهيئة تسعى جاهدة إلى دعم ومرافقة المستثمرين في معرض التجارة البينية الإفريقية، قصد الحصول على أكبر حصة ممكنة من الصفقات المبرمة.

ويعكس هذا التبادل الاقتصادي، الرصيد النضالي والثقل الاقتصادي للجزائر، التي تعتزم مواصلة أداء دورها محوري لبناء إفريقيا موحدة اقتصاديا وتجاريا.

