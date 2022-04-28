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رياضة

هذا ما قاله مراد مغني عن الحكم غاساما ويوسف بلايلي

ح.س
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هذا ما قاله مراد مغني عن الحكم غاساما ويوسف بلايلي
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مراد مغني

قال الدولي الجزائري السابق مراد مغني إن الحكم باكاري غاساما كان مؤثرا بشكل كبير في مباراة الكاميرون بسبب أخطاء عديدة ارتكبها.

وأوضح مغني في حوار مباشر مع الصحفي الرياضي الفرنسي فريد رواس على منصة أنستغرام،  أن الحكم غاساما كان مؤثرا نوعا ما في المواجهة أمام الكاميرون.

وأضاف: “عندما كنت أشاهد المواجهة على المباشر لم أدرك حجم أخطاء غاساما، لكن بعد مُشاهدتي اللقطات عقب المواجهة أدركت أنه ارتكب عديد الأخطاء”.

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ولم يفوت النجم الجزائري الفرصة للإشادة بموهبة بلايلي قائلا “حين كنت ألعب في الجزائر، كان في إتحاد العاصمة وكنت شخصيا أعتبره أفضل لاعب في البطولة الجزائرية، ينبغي أن يكون في فريق أفضل مثل ليون ومرسيليا”.

وتجدر الإشارة إلى ان مغني ساهم في تحقيق التأهل التاريخي للجزائر لكأس العالم 2010 على حساب مصر، حيث ظهر بمستوى قوي مع الجزائر برزت من خلاله موهبته، إلا إن الإصابة التي تعرض لها خلال كأس أمم إفريقيا في أنغولا  2010، حالت بينه وبين استمرار مسيرته الكروية التي انتهت قبل أن يتجاوز الـ 25 عاما.

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