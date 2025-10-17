هذا ما قاله مساعد الناخب الوطني بخصوص وديتي “الخضر” في تربص شهر نوفمبر

تحدث مساعد الناخب الوطني، نبيل نغيز عن وديتي “الخضر” في التربص المقبل، دون الكشف عن اسم المنافسين.

وقال نبيل نغيز لدى استضافته في البرنامج الرياضي “استوديو الكرة” للقناة الإذاعية الأولى: “تربص نوفمبر هو آخر تربص قبل المحطة التحضيرية الأخيرة التي تسبق التنقل لخوض غمار كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف مساعد الناخب الوطني: “سنخوض مبارتين وديتين خلال هذا التربص، لكن الأمور لم تترسم بعد، وعند ترسيمها ستعلن “الفاف” عن كل تفاصيل الوديتين”.

وحول ما إذا كان المنتخب الوطني سيواجه السعودية وزيمبابوي في التربص المقبل، ودون التأكيد على اسم المنافسين، ردّ نغيز: “في المباريات الودية نحاول تنويع المنافسين، لأنه مثلا في كأس العالم، ممكن تواجه منتخب من آسيا، أو قارة أخرى، لذلك نسعى لمواجهة منتخبات تعتمد عل أساليب لعب مختلفة”.

من جهة أخرى، تحدث مساعد الناخب الوطني، عن ضبط القائمة المعنية بخوض كأس أمم إفريقيا، وقال: “، مازال هناك وقت قبل كأس إفريقيا، وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة، وسنبقى نتابع مردود اللاعبين مع أنديتهم، وبالنسبة للاعبين المصابين، أولا اللاعب المصاب يتعافى، ويجب أن يربح مكانته مع ناديه، قبل شهر ديسمبر”.

أما عن الفوز الأخير المحقق أمام أوغندا في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال، فقال نغيز: ” الفوز أمام أوغندا كان له طعم خاص، لأنه جاء بعد صعوبة كبيرة في المباراة، وتحقق في الدقائق الأخيرة”.

وأشاد نغيز بالمساهمة الكبيرة للجماهير الحاضرة، في تحقيق الفوز: “القرارات التحكيمية أثرت على تركيز اللاعبين، وفي فترة ما بين الشوطين الناخب الوطني طلب من اللاعبين نسيان الحكم والتركيز أكثر، وبفضل الجماهير التي حفزت المنتخب حققنا الفوز، الذي كان له طعم خاص”.