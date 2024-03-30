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رياضة

هذا ما قاله مساعد مدرب بلوزداد بعد التأهل في الكأس

عمر سلامي
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هذا ما قاله مساعد مدرب بلوزداد بعد التأهل في الكأس
ح.م
لاعبو شباب بلوزداد

قال مساعد مدرب شباب بلوزداد، ناصر ميقيداش، أن التشكيلة تمكنت من تحقيق التأهل أمام فريق قدم مردودا قويا.

وقال مساعد مدرب شباب بلوزداد بعد التأهل على حساب نادي أقبو: “مباريات الكأس، هي مباريات صعبة، وفريق أقبو قدم مردودا قويا”.

وأضاف: “لم نجسد الفرص التي أتيحت لنا في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية خروج كداد بالبطاقة الحمراء، حفزنا أكثر وبرهنا رغم النقص العددي وتمكنا من تحقيق الفوز”.

وتابع: “الهدف الأكبر هو الكأس، ولدينا الإمكانيات للذهاب بعيدا، وسيستمر شباب بلوزداد في لعب الأدوار الأولى سواء في البطولة أو الكأس”.
وحقق شباب بلوزداد فوزا متأخرا بملعب 5 جويلية على حساب نادي أقبو، بثنائية، في مباراة وجد خلالها الشباب صعوبة كبيرة.

ولم يظهر “الشباب” الكثير في المباراة، خاصة خلال المرحلة الأولى، التي لم يتمكن خلالها من خلق أي فرصة خطيرة، على عكس نادي أقبو الذي هدد مرمى الحارس قندوز على الأقل في مناسبتين.

وتراجع مستوى “الشباب” بشكل كبير في الفترة الأخيرة، في ظل تواضع  مردود بعض اللاعبين الأساسيين، ما يثير الكثير من التساؤلات..

ويواجه شباب بلوزداد، في ربع النهائي نادي ترجي مستغانم بعد تأهله على حساب نصر حسين داي بركلات الترجيج، 13 -12 .

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