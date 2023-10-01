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رياضة

هذا ما قاله مساعد مدرب “سوسطارة” عن مباراة الفتح المغربي

عمر سلامي
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هذا ما قاله مساعد مدرب “سوسطارة” عن مباراة الفتح المغربي
ح.م
فريد زميتي

قال مساعد مدرب اتحاد العاصمة فريد زميتي، إن تشكيلة “سوسطارة” عازمة على التألق في مباراة الإياب أمام الفتح الرباطي، لاقتطاع تأشيرة المرور إلى دور مجموعات كأس “الكاف”.

وأكد زميتي في تصريحاته للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “سنلعب أمام فريق جيد يضم لاعبين ذوي خبرة، لكننا عازمون على اقتطاع ورقة التأهل لدور المجموعات، وسنبذل كل المجهودات لتحقيق هذا الهدف، ومعنويات اللاعبين في أحسن حال لرفع التحدي”.

وأضاف مساعد مدرب الاتحاد: “نركز على مباراة الفتح من أجل التأهل إلى دور المجموعات، أتمنى أن يتوافد أنصارنا بقوة لملعب ميلود هدفي لمساندة الفريق”.

ويواجه اتحاد العاصمة، نادي الفتح الرباطي، سهرة الأحد بداية من الساعة الثامنة، بملعب ميلود هدفي بوهران، لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس “الكاف”.

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