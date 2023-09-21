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رياضة

هذا ما قاله مساعد مدرب “سوسطارة” عن مواجهة الفتح الرباطي

عمر سلامي
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هذا ما قاله مساعد مدرب “سوسطارة” عن مواجهة الفتح الرباطي
أرشيف
زميتي رفقة المدرب بن شيخة وأعضاء الطاقم الفني للاتحاد

قال مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي أن مباراة الفتح الرباطي ستكون صعبة، على غرار كل مباريات الداربي المغاربي.
وأضاف زميتي في تصريحات له للصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة: “معنويات اللاعبين مرتفعة بعد تتويجنا بكأس السوبر، وحضرنا جيدا تحسبا للعودة إلى منافسة كأس الكونفدرالية”.

وتابع: “سنواجه الفتح في مباراة بمعطيات أخرى، وبخطة أخرى، لكن بنفس العزيمة التي خضنا بها مباراة نهائي السوبر الإفريقي”.

من جهة أخرى، وحول إستقدامات الاتحاد، قال زميتي: “الإستقدامات كانت مدروسة وفق الأهداف المسطرة، والجدد يندمجون بسرعة مع المجموعة، وهذا أمر إيجابي”.

ويواجه فريق اتحاد العاصمة، مضيفه الفتح الرباطي، سهرة السبت بداية من الساعة الثامنة ونصف، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس “الكاف”.

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