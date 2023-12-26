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رياضة

هذا ما قاله مطمور عن حظوظ “الخضر” في “كان” كوت ديفوار

عمر سلامي
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هذا ما قاله مطمور عن حظوظ “الخضر” في “كان” كوت ديفوار
أرشيف
كريم مطمور

قال الدولي الجزائري السابق كريم مطمور، إن مهمة “الخضر” ستكون صعبة جدا في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وتحدث مطمور في تصريحات لموقع “وين وين” القطري، عن حظوظ المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا، وقال: “يمكن للجزائر أن تذهب بعيدا، ولكن علينا انتظار بداية البطولة لكي نرى كل شيء بوضوح، فمنتخبنا قيد البناء حالياً، نظرا لوصول العديد من اللاعبين الجدد في الفترة الأخيرة”.

وأضاف :”أتمنّى أن تقدّم الجزائر دورة في المستوى، وأن تذهب إلى أبعد حد ممكن في هذه المنافسة، لكن تأكدوا أنّ الأمر سيكون معقّداً للغاية لأنّ هناك منافسين أقوياء جدا في هذه الدورة، ونحن نعلم الصعوبات الكبيرة في الكرة الأفريقية عندما نواجههم، خصوصاً مع الظروف الصعبة التي تقابلنا في كل مرة”.

وتابع: “نصيحتي للمجموعة بأن تحاول التكّيف مع الوضع سريعاً، وأن تتأقلم مع البيئة لكي يدخلوا البطولة بقوة”.

وعن المنتخب الذي يراه الأقرب لنيل كأس أمم أفريقيا المقبلة، قال مطمور: ” إذا كان يجب عليّ أن أختار، فسأقول المنتخب المغربي، نظرا لمشواره الاستثنائي في كأس العالم 2022 بقطر، رغم أنّ المعايير تختلف كثيراً بين كأس العالم وكأس أمم أفريقيا، التي لها ميزات خاصة جدا”.

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