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هذا ما قاله مغني راب شهير بشأن احتفال المسلمين بالعام الجديد!

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله مغني راب شهير بشأن احتفال المسلمين بالعام الجديد!

أثار المغني الكونغولي العالمي الشهير المقيم في فرنسا، غاندي بلال جونا، المعروف بماتر غيمس الجدل بانتقاده احتفال المسلمين بالعام الجديد.

وبحسب ما أفادت صحيفة لوفيغارو Le Figaro الفرنسية، فقد وجه غيمس رسائل عبر الإنستغرام طالب فيها المسلمين بالتوقف عن التهنئة بالعام الجديد، لأن ذلك لا يتماشى مع دينهم.

وانتقد المغني من أصل كونغولي والمعتنق للإسلام قبل سنوات في مقطع فيديو نشره عبر خاصية ستوري، كل الذين يحتفلون بالعام الجديد بين معجبيه المسلمين، قائلا صراحة إن ذلك ضد الدين الإسلامي.

وقال غيمس: “أرجوكم توقفوا عن إرسال رسائل سنة سعيدة إلي، تعلمون جيدا أنني لم أرد قط على هذه الرسائل، وتستمرون في إرسالها حتى شهري يناير وفبراير.. بالإضافة إلى ذلك، فإننا كمسلمين لدينا نفس القناعة.. توقفوا عن ذلك”.

وأضاف قائلا: “أكثر رسائل الأمنيات هذه بمناسبة العام الجديد تصلني من مسلمين.. أيها الإخوة توقفوا عن ذلك.. دعونا نركز على الأشياء الخاصة بنا.. دعونا نبقى أقوياء في قيمنا”.

كما انتقد المغني المسلم احتفال بعض المسلمين بعيد الميلاد، قائلا: “عندما أرى أشجار عيد الميلاد الكبيرة في بيوت من يحملون أسماء مصطفى أو أبو بكر.. إلخ، يعني ذلك أن هناك عدم تركيز في هذا المنزل أو ذلك”.

وانتقد Maître Gims أيضا احتفال العديد من المسلمين بأعياد ميلادهم، حيث قال: “إنها خطوة أخرى نحو الموت.. فغير المسلمين لا يحتفلون بعيد الأضحى.. ونحن نحترم عيد الميلاد، لكن هذه ليست أعيادنا.. وما قلته ليس بالأمر المسيء”.

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