هذا ما قاله مفتي مغربي بشأن التصدق بثمن الأضحية لأهل فلسطين!

بعد الحملة الجزائرية لشراء وتوزيع الأضاحي في غزة

قال المفتي المغربي أحمد الريسوني، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين،إنه يجوز التصدق بثمن الأضحية لصالح أهل فلسطين.

وأشار الريسوني في مقال نُشر على موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعنوان “عن الأضحية والزكاة والجهاد المالي: غزة وفلسطين.. أول المستحقين”، إلى أهمية دعم أهل فلسطين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء الاحتلال والحصار.

يجوز بذل ثمن الأضحية لأهل فلسطين فذلك مبرئ ومجزئ، وزيادة، وفيه أضحية وتضحية، ونسك وجـ.@.ـاد.. أ. د. أحمد الريسوني#عيد_الأضحى #عيد_الاضحى pic.twitter.com/5iK8iCc090 — Salim Said Salim سالم سعيد سالم (@Salim8Said) June 6, 2024

وأكد على جواز بذل ثمن الأضحية لفلسطين، مشيراً إلى أن ذلك يُعَدّ تضحية مقدسة وجهاداً مالياً، معتبراً أنه يمثل صدقة وزيادة في الأوقات العادية والحالات الاستثنائية.

وأشار إلى أنه في الحالات الاستثنائية، ينبغي أن يُقدر لأهل فلسطين وأبنائهم المجاهدين الأولوية القصوى في كل ما يمكن من دعم ونصرة ورعاية، نظراً للمعاناة الكبيرة التي يتعرضون لها جراء الأوضاع الصعبة.

وأضاف أن الأوضاع في فلسطين قد استدعت التدخل بشكل عاجل وفعّال لتلبية احتياجات السكان وتحسين ظروفهم.

وشدد على أنه يتوجب على الجميع التضامن والمساهمة في مساعدة إخوانهم في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

يذكر أنه مع اقتراب عيد الأضحى، كانت جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، قد أطلقت مشروعا تحت شعار “اجعل جزءا من أضحيتك لشعب فلسطين” لجمع التبرعات وشراء وتوزيع الأضاحي ولحومها على العائلات النازحة والمتضررة والمعوزة في قطاع غزة.

ويعد هذا المشروع الذي يتزامن مع شعيرة الأضحية استكمالا لحملة “الوعد المفعول” التي أطلقتها الجمعية سابقا تزامنا مع عملية طوفان الأقصى لإسناد صمود المدنيين العزل في قطاع غزة من خلال حشد المساعدات المادية من داخل الجزائر وخارجها.