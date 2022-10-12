هذا ما قاله منشط برنامج “فوق السلطة” عن الجزائر

نشر الإعلامي اللبناني ومقدم برنامج فوق السلطة على قناة الجزيرة، نزيه الأحدب، تغريدة عبر حسابه على تويتر يتحدث فيها عن الجزائر.

وقال الأحدب: “الجزائر من الدول العربية القلائل التي لم أزرها، ولست بحاجة لأن أزورها حتى أدرك سِمات الخير والشجاعة عند شعبها العظيم، المقاوم لكل شرٍ يتربص بالأمة”.

وختم بهاشتاغ: “#وعقدنا_العزم_أن_تحيا_الجزائر”.

يذكر أن نزيه الأحدب مذيع بقناة الجزيرة منذ نوفمبر 2016، وعمل سابقا في مجال إعداد وتقديم الأخبار والبرامج السياسية، فضلاً عن التدريب والإعداد والتقديم.

يعالج برنامجه الأسبوعي “فوق السلطة” أحداث الأسبوع السياسية والأمنية والاقتصادية والإجتماعية العامة بأسلوب انتقادي وهجائي ساخر على طريقة الكوميديا السوداء.

ويحتفظ البرنامج بجانب من الجدية، وذلك عبر عدة قوالب فنية قصيرة وفقرات متتابعة، من السكتشات التمثيلية التي تمزج بين الواقع والعالم الافتراضي، إلى الأغاني المعبرة بسخرية عن واقع الحال، إلى الفوكس بوب وآراء الناس، إلى أبرز سقطات السياسيين الإعلامية على شاشات التلفزيون والإنترنت خلال أسبوع، مع إشراك الجمهور بإنتاج أفلام ساخرة قصيرة وإرسالها إلى البرنامج لعرض المميز منها.