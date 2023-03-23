-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله مهاجم المنتخب الفرنسي عن اعتزال بن زيمة

عمر سلامي
  • 843
  • 0
هذا ما قاله مهاجم المنتخب الفرنسي عن اعتزال بن زيمة
ح.م
كريم بن زيمة

أبدى أوليفييه جيرو مهاجم ميلان والمنتخب الفرنسي، استياءه من كريم بن زيمة، باعتزال اللعب دوليا، عقب نهائيات مونديال قطر 2022.

وعلق جيرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “من المؤسف أن يعتزل كريم بن زيمة اللعب مع المنتخب الوطني، كان هذا قراره، ولكنني كنت أفضل لو كانت لديه نهاية أخرى”.

وعلّق مهاجم ميلان، عن العلاقة بين بن زيمة وديشان، أوضح: “لن أعلّق على ذلك، وعلى أي حال نشعر بالحزن لرحيله عن المنتخب، وعدم مشاركته في كأس العالم التي كانت الأخيرة بالنسبة له بداعي الإصابة”.

وقرّر بن زيمة الاعتزال دوليا، بسبب مشاكل مع المدرب ديشان، الذي استبعده من معسكر فرنسا للإصابة قبل انطلاق البطولة، ولم يعده للمشاركة مع منتخب بلاده الذي وصل إلى النهائي، بعد ذلك رغم تعافيه.

ٍ

مقالات ذات صلة
“الخضر” لاستعادة نغمة الانتصارات.. وبداية عهد جديد

“الخضر” لاستعادة نغمة الانتصارات.. وبداية عهد جديد

المنتخب الوطني بِلباس أبيض أمام النيجر

المنتخب الوطني بِلباس أبيض أمام النيجر

قرار جديد بِخصوص سليماني

قرار جديد بِخصوص سليماني

اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي والمسؤولون يلتزمون الصمت

اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي والمسؤولون يلتزمون الصمت

مَن هو مدرّب اللّياقة البدنية الجديد لـ “مُحاربي الصّحراء”؟

مَن هو مدرّب اللّياقة البدنية الجديد لـ “مُحاربي الصّحراء”؟

برونزية عالمية على الأقلّ للملاكمة النّسوية الجزائرية

برونزية عالمية على الأقلّ للملاكمة النّسوية الجزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد