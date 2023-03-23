هذا ما قاله مهاجم المنتخب الفرنسي عن اعتزال بن زيمة

أبدى أوليفييه جيرو مهاجم ميلان والمنتخب الفرنسي، استياءه من كريم بن زيمة، باعتزال اللعب دوليا، عقب نهائيات مونديال قطر 2022.

وعلق جيرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “من المؤسف أن يعتزل كريم بن زيمة اللعب مع المنتخب الوطني، كان هذا قراره، ولكنني كنت أفضل لو كانت لديه نهاية أخرى”.

وعلّق مهاجم ميلان، عن العلاقة بين بن زيمة وديشان، أوضح: “لن أعلّق على ذلك، وعلى أي حال نشعر بالحزن لرحيله عن المنتخب، وعدم مشاركته في كأس العالم التي كانت الأخيرة بالنسبة له بداعي الإصابة”.

وقرّر بن زيمة الاعتزال دوليا، بسبب مشاكل مع المدرب ديشان، الذي استبعده من معسكر فرنسا للإصابة قبل انطلاق البطولة، ولم يعده للمشاركة مع منتخب بلاده الذي وصل إلى النهائي، بعد ذلك رغم تعافيه.

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