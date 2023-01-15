هذا ما قاله موتسيبي عن حظوظ الجزائر في احتضان “كان” 2025

أشاد رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي بِقدرة الجزائر على احتضان التظاهرات الرّياضية الكبيرة، على غرار نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة 2025، التي ترشّحت في تاريخ سابق لِتنظيمها.

وكان موتسيبي قد سافر إلى عنابة لِحضور مقابلتَي الفوج الثاني لِمنافسة “شان” 2023، بين المنتخبات المحلّية للكونغو الديموقراطية مع أوغندا، والسنيغال مع كوت ديفوار، السبت.

وقال الرّجل الأوّل في “الكاف” في تصريحات إعلامية بِعنابة: “الإنطباع الأوّلي الذي يخصّني أنا شخصيا وأيضا إطارات الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، فحواه أنّنا مُنبهرون بِالتنظيم الرّائع للجزائر بِخصوص بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023”.

وأضاف موتسيبي: “لجنة الكاف التي تدرس ملفّات الترشّح لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا تتّبع تعليمات الفيفا، على غرار الشفافية في التقييم. نحن نُركّز على أن البلد الفائز بِسباق تنظيم البطولة القارّية لِمنتخبات الأكابر يجعلنا فخورين بِالبنى التحتية والمرافق”.

واختتم باتريس موتسيبي تصريحاته، قائلا: “أُوكّد لكم أن ما رأيناه في الجزائر عظيم ومدعاة للفخر”.