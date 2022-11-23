هذا ما قاله ميسي بعد الهزيمة أمام السعودية

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الهزيمة أمام “الأخضر السعودي”، إنه تفاجأ بمستوى المنافس وروحه القتالية، والرغبة الشديدة في تحقيق الفوز.

ووصف قائد منتخب ميسي لاعبي المنتخب السعودي بـ “المحاربين”، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع مباراة بهذا “الأداء القتالي”.

وفي تصريحات لـ “الجزيرة نت” أضاف ميسي: “المنتخب السعودي لم يشعر بالخوف، أما نحن فسنكون مطالبين بالعمل والتطلع للمباراتين الأخيرتين في المجموعة أمام المكسيك وبولندا”.

كما نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الأرجنتيني تصريحات ليونال، قال فيها: ” لا توجد أعذار، سنكون متحدين أكثر من أي وقت مضى”.

وتابع: “يجب أن نظهر الآن أن لدينا مجموعة حقيقية، إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة، ويجب أن نستعد لما سيأتي، وعلينا أن نفوز”.