هذا ما قاله ميسي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم

عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته الكبيرة، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم، وأكد أن هيمنة الأرجنتين على جوائز فيفا أمر منطقي.

وقال ميسي في تصريحات له عقب تتويجه بجائزة “فيفا”: “أمر مذهل، لقد كان عاما رائعا وإنه شرف لي أن أفوز بهذه الجائزة”.

وأضاف: “بدون زملائي، لم أكن أحضر هنا، حققت الحلم الفوز بكأس العالم، الذي لطالما حلمت به لوقت طويل. القليل من الأشخاص يمكنهم تحقيق هذا، وأنا كنت محظوظا لتحقيقه”.

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وأكد ميسي أن حصوله على جائزة الأفضل، إضافة لتتويج سكالوني بجائزة أفضل مدرب في العالم، وإيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في العالم، والأرجنتين بأفضل جمهور، يعد “أمرا منطقيا” بسبب فوز بلاده بالمونديال في قطر.

وأضاف نجم باريس سان جيرمان: “البطولة التي حصلنا عليها كانت كأس العالم والأرجنتين تستحق هذه الجوائز لكونها بطلة العالم”.