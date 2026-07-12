هذا ما قاله ميسي عن أول مواجهة له ضد إنجلترا

قال نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي إن مواجهة منتخب إنجلترا في نصف نهائي المونديال ستكون في غاية الأهمية بالنسبة له.

وأضاف ميسي الذي لم يسبق له وأن واجه منتخب الأسود الثلاثة: ” المباريات ضد المنتخبات الكبيرة مميّزة دائما، ولم يسبق لي وأن لعبت ضد إنجلترا لذلك ستكون مباراة فريدة من نوعها”.

وتابع نجم الأرجنتين: “سنرتاح وسنستعد لمباراة نصف النهائي، لقد بذلنا جهدا كبيرا بعد خوض شوطين إضافيين وهذا يؤثر على الجانب البدني”.

وتلعب مباراة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، هذا الأربعاء بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.