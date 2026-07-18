هذا ما قاله ميسي عن صورته الشهيرة مع الرضيع يامال (فيديو)

تحدث نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الصورة الشهيرة التي التقطت قبل 19 عاما، والتي يظهر فيها وهو يحمم للرضيع لامين يامال.

وقال ميسي: “ما حدث مع تلك الصورة أمر لا يصدق، التقطت صورة معه وهو طفل رضيع، والآن سنواجه بعضنا في نهائي كأس العالم”.

وأضاف: “أتمنى له كل التوفيق، لأن نجاحه سيكون أيضا في مصلحة برشلونة الذي أتمنى له دائما الأفضل، لكننا سنحاول أن نقدم مباراة كبيرة حتى لا يظهر بأفضل مستوياته، رغم أن ذلك ليس سهلا”.

وتابع ميسي حديثه عن لامين يامال: “إنه لاعب كبير للغاية، تابعته كثيرا لأنه يلعب في ناد أحبه وأتمنى له دائما كل الخير. رغم صغر سنه، أصبح بالفعل أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وأمامه مسيرة طويلة وفرصة لتحقيق إنجاز تاريخي. لكننا سنحاول ألا يحدث ذلك هذه المرة”.

واكتسبت صورة ميسي مع الرضيع يامال، رمزية كبيرة بعد وصولهما إلى نهائي كأس العالم.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الإسباني، أمسية الأحد، بداية من الساعة الثامنة، بتوقيت الجزائر، في إطار نهائي بطولة كأس العالم 2026 .

ميسي و يامال.. من صورة مع رضيع في حدث خيري إلى مواجهة نارية في نهائي المونديال

وبعد تأهل الأرجنتين لمواجهة المنتخب الإسباني، عادت صورة عمرها 19 سنة إلى الواجهة.

وانتشرت صورة للنجم ليونيل ميسي وهو “يحمم” طفلاً رضيعا عام 2007 وقيل إنها تعود للامين يامال نجم إسبانيا الحالي، ليؤكد والد يامال صحتها.

والتقطت الصورة في حدث خيري أقامه نادي برشلونة لفائدة الأطفال.

وقال المصور جوان مونفورت الذي التقط الصورة أن ميسي كان مرتبكاً لم يعرف التعامل مع الرضيع لامين يامال، قبل أن تتدخل شيلا إيبانا والدة الأخير لتساعده على تحميم الطفل.

ولم يصدق العالم حقيقة الصورة، حتى نشرها منير نصراوي والد اللاعب عبر “إنستغرام” وكتب: بداية أسطورتين.

وبعد عقدين من الزمن شاء القدر أن تجمع المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين نجم الأرجنتين ميسي، ويامال الذي أصبح نجم نادي برشلونة والمنتخب الإسباني.

ويلعب نهائي المونديال، هذا الأحد، بين الارجنتين وإسبانيا، بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر.