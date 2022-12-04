هذا ما قاله ميسي عن مواجهة هولندا في ربع النهائي

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن مباراة أستراليا كانت معقدة جدا خاصة بعد تلقي منتخب بلاده الهدف، وأكد أن مواجهة ربع النهائي أمام هولندا ستكون صعبة.

وأضاف ميسي في تصريحات إعلامية له بعد تأهل الأرجنتين على حساب أستراليا: “أشعر بسعادة كبيرة لأنني اتخذت خطوة أخرى نحو هدفي”.

وواصل: “لقد انتهت المباراة أمام أستراليا بحالة من المعاناة، وبعد تسجيل المنافس للهدف، المهمة لم تكن سهلة وكان يوما صعبا”.

وعن مباراة ربع النهائي، قال ميسي: “آمل أن نستمر في التقدم، الآن تأتي مواجهة هولندا في ربع النهائي، والتي ستكون أمام منافس صعب للغاية”.

وخاض ميسي سهرة السبت مباراته الـ100 في مشواره الكروي، وهي المواجهة التي اختير خلالها أفضل لاعب.

وسجل النجم الأرجنتيني الهدف الأول لمنتخب بلاده في المباراة، وهو لأول له في الأدوار الإقصائية، على مدار تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

وسبق لميسي وأن سجل 8 أهداف في كأس العالم، كانت جميعها في مرحلة المجموعات.