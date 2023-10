هذا ما قاله ميسي عن هالاند ومبابي بعد فوزه بالكرة الذهبية

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2023، والتي تمنحها سنويا مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وأكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لثامن مرة، أن النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي سيفوزان بالجائزة مستقبلا.

وقال ميسي على هامش استلامه الكرة الذهبية: “هالاند ومبابي سيفوزان بالكرة الذهبية يوما ما”.

وأضاف: “إيرلينغ يستحق ذلك، لقد فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا بينما كان هدافًا في كل شيء كان من الممكن أن تكون هذه الجائزة من نصيبه، أنا متأكد من أنه سيفوز بها في السنوات المقبلة”.

وبتتويجه بالكرة الذهبية الثامنة، عزّز ميسي رقمه القياسي، أمام غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة خمس مرات.

وتحصلت أيتانا بونماتي لاعبة نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا على جائزة الكرة الذهبية 2023 للسيدات.

وتوّج النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل هداف لعام 2023.

كما تحصل البرازيلي، فينيسيوس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على جائزة “سوكراتوس”.

ونال زميله في ريال مدريد، جود بيلينغهام، جائزة أفضل لاعب شاب لسنة 2023.

Beautiful night at the Balond’or for the first time. Very honoured to be awarded with the Kopa Trophy. Thank you to all teammates, members of staff and coaches who have helped and shown me support up until this point of my journey and especially in the past year. Finally,… pic.twitter.com/YGdez69YBc

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) October 30, 2023