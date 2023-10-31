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رياضة

هذا ما قاله ميسي عن هالاند ومبابي بعد فوزه بالكرة الذهبية

عمر سلامي
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هذا ما قاله ميسي عن هالاند ومبابي بعد فوزه بالكرة الذهبية
ح.م
ميسي وأيتانا بونماتي

فاز النجم  الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2023، والتي تمنحها سنويا مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وأكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لثامن مرة، أن النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي سيفوزان بالجائزة مستقبلا.

وقال ميسي على هامش استلامه الكرة الذهبية: “هالاند ومبابي سيفوزان بالكرة الذهبية يوما ما”.

وأضاف: “إيرلينغ يستحق ذلك، لقد فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا بينما كان هدافًا في كل شيء كان من الممكن أن تكون هذه الجائزة من نصيبه، أنا متأكد من أنه سيفوز بها في السنوات المقبلة”.

وبتتويجه بالكرة الذهبية الثامنة، عزّز ميسي رقمه القياسي، أمام غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالجائزة خمس مرات.

وتحصلت أيتانا بونماتي لاعبة نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا على جائزة الكرة الذهبية 2023 للسيدات.

وتوّج النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل هداف لعام 2023.

كما تحصل البرازيلي، فينيسيوس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على جائزة “سوكراتوس”.

ونال زميله في ريال مدريد، جود بيلينغهام، جائزة أفضل لاعب شاب لسنة 2023.

وتوج حارس نادي أستون فيلا الإنجليزي، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بجائزة أفضل حارس مرمى لسنة 2023.

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