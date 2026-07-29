هذا ما قاله نتنياهو بعد لقائه مع ترامب!

أدلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بتصريحات جديدة عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقشا تطورات المواجهة مع إيران، ومستقبل العمليات العسكرية.

وقال نتنياهو إن “إسرائيل سترد بقوة هائلة إذا تعرضت لأي هجوم”، مؤكدا أنه يعلن هذا الموقف “بشكل علني”، ومعتبرا أن كلما اقتربت فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، “يعمد المتشددون إلى مهاجمة السفن في مضيق هرمز”، على حد تعبيره.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “واضح جدا” في موقفه من الملف الإيراني، مشيرا إلى وجود “التزام مشترك” بين الولايات المتحدة وتل أبيب بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

ووصف نتنياهو اجتماعه الأخير مع ترامب بأنه “رائع”، مؤكدا أنه كان “من بين أفضل الاجتماعات” التي عقدها مع الرئيس الأمريكي، في إشارة إلى مستوى التنسيق بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني.

من جانبه، كتب ترامب عبر منصة “تروث سوشال” أن لقاءه مع نتنياهو كان “جيدًا جدًا”، مضيفًا: “من الواضح أننا ناقشنا العديد من المواضيع المهمة”، أما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت فوصفت اللقاء بالإيجابي والمثمر.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة أبلغت إيران بضرورة التوصل إلى اتفاق، مضيفا: “أخبرنا الإيرانيين أن عليهم إبرام اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء”.

وأمس الثلاثاء، اجتمع ترامب مع نتنياهو، في لقاء يأتي بعد أشهر من توتر العلاقات بين الجانبين، وعلى وقع تجدد المواجهة مع إيران عقب انهيار وقف إطلاق النار مطلع جويلية، حيث ناقشا الملف الإيراني وتوسيع اتفاقيات أبراهام، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ووفقا للصور التي نشرها مكتب نتنياهو، شارك في الاجتماع إلى جانب ترامب عددٌ من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وبلغت العلاقات بين ترامب ونتنياهو أدنى مستوياتها في أفريل الماضي، خلال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الذي أعلن لاحقا بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه سقط منذ السابع من جويلية مع عودة العمليات الحربية التي بقيت تل أبيب في منأى عنها.