هذا ما قاله نتنياهو عن “السلام” مع السوريين

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال جلسة للحكومة اليوم الأحد، إن هناك تقدما في المفاوضات مع السوريين لكن ما زال الأمر بعيدا.

وأضاف نتنياهو أن “انتصاراتنا على حزب الله وفرت إمكانية لم تكن حتى في الخيال وهي إمكانية السلام مع جيراننا في الشمال”.

وتحدثت تقارير عبرية عن اقتراب عقد الاتفاق الأمني بين سوريا والكيان الصهيوني، كما رجحت التقارير العبرية والغربية أن يتم توقيع الاتفاق قبل الجمعية العامة المنتظرة للأمم المتحدة والتي سيحضرها الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيطلع نتنياهو على التنازلات المطلوبة لإتمام الاتفاق الأمني مع سوريا.

وتجري سوريا والكيان الصهيوني محادثات للتوصل إلى اتفاق يسعى لضمان وقف الغارات الجوية الصهيونية وانسحاب القوات التي توغلت في جنوب سوريا، حيث عقد الطرفان اجتماعا بوساطة أمريكية في لندن استمر خمس ساعات، وفق ما ذكر موقع “أكسيوس”.

وقدم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رد سوريا على الاقتراح الصهيوني للترتيبات الأمنية إلى وزير الشؤون الاستراتيجية للكيان رون ديرمر، حسب التقرير.

بدوره، قال الشرع يوم الأربعاء إن المفاوضات الجارية قد تؤدي إلى نتائج “في الأيام المقبلة”، فيما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة “فرانس برس” بأن عدة اتفاقيات أمنية وعسكرية من المتوقع توقيعها قبل نهاية العام.