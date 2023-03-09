هذا ما قاله نجم البايرن عن ميسي ورونالدو بعد إقصاء باريس سان جيرمان
قال نجم بايرن ميونيخ الألماني، توماس مولر إن الأمور تسير دائما بشكل جيد أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، على عكس البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وأضاف مولر، خلال تصريحاته نقلتها عدة صحف ألمانية: “أمام ميسي تكون الأمور دائما على ما يرام بجميع المستويات، ومن حيث النتائج”.
وتابع: “كان كريستيانو رونالدو دائما مشكلتنا خلال تواجده في ريال مدريد”.
Thomas Müller heeft Lionel Messi na afloop van de wedstrijd tussen Bayern München en Paris Saint-Germain een kleine steek onder water gegeven. https://t.co/f4XkWYiR3q pic.twitter.com/FON1mZZbcA
— FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) March 9, 2023
وكثيرا ما تألق كريستيانو مع ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، حيث سجل 9 أهداف وصنع هدفا واحدا خلال 8 مباريات، وفاز في 5 لقاءات وخسر في مواجهتين، وتعادل مرة واحدة.
وفي المقابل واجه ميسي بايرن ميونخ 8 مرات أيضا بقميصي برشلونة وباريس، وسجل 4 أهداف وصنع 2، وفاز في مواجهتين فقط، وتعرض للخسارة 5 مرات، وتعادل في لقاء واحد.