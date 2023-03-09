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رياضة

هذا ما قاله نجم البايرن عن ميسي ورونالدو بعد إقصاء باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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هذا ما قاله نجم البايرن عن ميسي ورونالدو بعد إقصاء باريس سان جيرمان
ح.م
توماس مولر

قال نجم بايرن ميونيخ الألماني، توماس مولر إن الأمور تسير دائما بشكل جيد أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، على عكس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف مولر، خلال تصريحاته نقلتها عدة صحف ألمانية: “أمام ميسي تكون الأمور دائما على ما يرام بجميع المستويات، ومن حيث النتائج”.

وتابع: “كان كريستيانو رونالدو دائما مشكلتنا خلال تواجده في ريال مدريد”.

وكثيرا ما تألق كريستيانو مع ريال مدريد أمام بايرن ميونخ، حيث سجل 9 أهداف وصنع هدفا واحدا خلال 8 مباريات، وفاز في 5 لقاءات وخسر في مواجهتين، وتعادل مرة واحدة.

وفي المقابل واجه ميسي بايرن ميونخ 8 مرات أيضا بقميصي برشلونة وباريس، وسجل 4 أهداف وصنع 2، وفاز في مواجهتين فقط، وتعرض للخسارة 5 مرات، وتعادل في لقاء واحد.

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