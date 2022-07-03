هذا ما قاله نقّاد الكرة الفرنسية عن زدادكة

جاءت العطلة الصيفية بِطريقة مُثلى للاعب الدولي الجزائري حكيم زدادكة، ذلك أنه حجز مقعدا في ساحة “الخضر”، ونال ثقة مسؤولي نادي ليل الفرنسي فجلبوه إلى فريقهم الكروي.

وخاض حكيم زدادكة أوّل مباراة دولية له مع “محاربي الصّحراء” في الـ 12 من جوان الماضي، وحملت طابعا ودّيا ضد إيران، وخاض كامل أطوارها بِقطر. قبل أن تُعلن إدارة نادي ليل الخميس الماضي، عن انتداب هذا المدافع الأيمن لِمدّة ثلاثة مواسم، قادما من فريق كليرمون فوت الفرنسي.

وتطرّق موقع “لو بوتي ليلوا”، الأحد، في تقرير له إلى حكيم زدادكة، نذكر أبرز ما جاء فيه:

– كان حكيم زدادكة في صغره يذهب رفقة والده إلى ملعب “فيلودروم”، لِمتابعة مقابلات نادي أولمبيك مرسيليا. عِلما أن مدافع “الخضر” أبصر النور بِالجنوب الفرنسي في عام 1995، من والدَين جزائريَين مُهاجرَين.

– بداية ممارسة زدادكة لِكرة القدم الاحترافية، كانت مع نادي إيستر الفرنسي عام 2014.

– اصطدم بِما يُشبه “البطالة” في صيف 2017، واضطرّ إلى الانضمام إلى مدرسة تُشرف عليها نقابة اللاعبين المحترفين في فرنسا، حفاظا على لياقته البدنية ومستواه الفني. وهنا يُفسّر زدادكة سبب وقوعه في هذه المطبّ، بِاعتماده على “مناجرة” كان همّهم الأوّل والأخير مصالحهم الذّاتية على حساب مشواره الرياضي.

– أظهر زدادكة قدرات فنية معتبرة لمّا كان ينشط ضمن صفوف فريق “مغمور”، وذلك في مباراة بِرسم منافسة كأس فرنسا نسخة 2018-2019. وهو ما لفت انتباه “قنّاصة” الانتدابات الذين يشتغلون لِمصلحة نادي كليرمون فوت، فجلبوه إلى فريقهم الكروي الذي كان ينشط في القسم الثاني الفرنسي.

– قبل انضمامه إلى فريق ليل مُؤخّرا، كان زدادكة محلّ متابعة من قبل إدارتَي ناديَي لاتسيو الإيطالي وإشبيلية الإسباني.

– قال عنه نقّاد الكرة الفرنسية، إن زدادكة مدافع بِنزعة هجومية، ومنضبط تكتيكيا، ويتفانى في عمله، وخلوق يبتعد عن صنع المشاكل في غرف حفظ الملابس.

– يتوقّع متابعو شؤون البطولة الفرنسية، أن يُقدّم حكيم زدادكة في الموسم الجديد أفضل عروضه الفنية. ذلك أنه صار يحمل لقب “لاعب دولي”، وينشط مع فريق ليل الذي أحرز 4 ألقاب بطولة آخرها عام 2021، وعوّد جماهيره – في كثير من الاستحقاقات – على استهداف التتويجات أو المراتب الطلائعية.

وكانت إدارة نادي ليل الفرنسي الخميس الماضي، قد أعلنت عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري حكيم زدادكة.

وانقضت، الخميس، مدّة عقد المدافع زدادكة (27 سنة) مع نادي كليرمون فوت الفرنسي، الذي انضمّ إليه في صيف 2019.

وأمضى حكيم زدادكة عقدا يُمثّل بِموجبه ألوان فريق ليل الفرنسي، حتى صيف 2025.

وعدّدت إدارة نادي ليل مواهب “محارب الصّحراء”، فقالت عنه إنه رمز المدافع الأيمن العصري، ولاعب يميل إلى الاستعراض الفني. وأضافت أن زدادكة صار يحوز خبرة محترمة، أهّلته لِحجز مقعد في صفوف منتخب بلاده الجزائر.

وأشارت إدارة نادي ليل إلى أن زدادكة، كان يشغل منصب جناح، قبل أن يتحوّل إلى الجبهة الخلفية والرواق الأيمن تحديدا. وتطلّعت إلى أن يُقدّم الدولي الجزائري حلولا كبيرة لِفريقها الكروي، في المركز الذي ينتمي إليه.

من جهته، قال حكيم زدادكة في كلمة مقتضبة له عقب إمضاء العقد: “أنا فخور بِانضمامي إلى نادي ليل. هو فريق بِتاريخ عظيم. أتمنّى أن أُساهم في تحقيق أهداف النادي خلال الاستحقاقات المقبلة. استلمت عدّة رسائل من أنصار الفريق، وهذا تشجيع معنوي قوي قبل ضربة الانطلاقة”.