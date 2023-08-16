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رياضة

هذا ما قاله نيمار بعد انتقاله إلى الهلال السعودي

عمر سلامي
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هذا ما قاله نيمار بعد انتقاله إلى الهلال السعودي
ح.م
نيمار

أعرب النجم البرازيلي نيمار عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي، وخوض تجربة جديدة في مشواره الكروي.
وقال نيمار في تصريحات له عقب انتقاله إلى الهلال: “لقد حققت الكثير في أوروبا واستمتعت بأوقات خاصة، لكنني أردت دائما أن أكون لاعبا عالميا وأختبر نفسي بتحديات جديدة في أماكن مختلفة”.

وأضاف: “أريد أن أكتب تاريخا رياضيا جديدا، ولدى دوري المحترفين السعودي طاقة هائلة ولاعبين ذوي جودة عالية في الوقت الحالي”.

وتابع النجم البرازيلي: “لقد سمعت الكثير عن الدوري السعودي وهناك قائمة طويلة من اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا في المملكة على مر السنين، لذلك أعتقد أنه المكان المناسب”.

أما عن ناديه الجديد، فقال نيمار: “الهلال عملاق ويملك مشجعين رائعين، وهو الأفضل في آسيا، هذا يعطيني شعورا بأنني اتخذت القرار الصحيح في الوقت المناسب وانتقلت للنادي المناسب”.

وأعلن نادي الهلال السعودي الثلاثاء تعاقده مع نيمار، وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم البرازيلي على تقاضي 160 مليون يورو خلال موسمين.

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