هذا ما قاله نيمار بعد انتقاله إلى الهلال السعودي

أعرب النجم البرازيلي نيمار عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي، وخوض تجربة جديدة في مشواره الكروي.

وقال نيمار في تصريحات له عقب انتقاله إلى الهلال: “لقد حققت الكثير في أوروبا واستمتعت بأوقات خاصة، لكنني أردت دائما أن أكون لاعبا عالميا وأختبر نفسي بتحديات جديدة في أماكن مختلفة”.

