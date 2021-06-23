هذا ما قاله هاني شاكر في الذكرى العاشرة لرحيل ابنته دينا!

في تغريدة مؤثرة عبر حسابه على تويتر

نشر الفنان المصري، هاني شاكر، مساء الثلاثاء، تغريدة مؤثرة عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل ابنته دينا.

وقال شاكر: “دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني .. ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا أغلى وأحلى ملاك نزل على الأرض.. النهاردة الذكرى العاشرة لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي إن شاء الله في الجنة مع كل اللي بتحبيهم .. نسألكم الفاتحة”.

الجمهور والمشاهير بدورهم تفاعلوا مع التغريدة ووجهوا دعواتهم للراحلة، كما استجابوا لطلب الفنان بقراءة الفاتحة على روحها.

يذكر أن دينا هاني شاكر، توفيت في 22 جوان عام 2011، بعد صراع مرير مع داء السرطان، ولم تتجاوز حينها عامها الـ 27، تاركة وراءها توأما هما “مجدي ومليكة” .

ولم تلتئم جراح الفنان هاني شاكر حتى اليوم، بالرغم من مرور 10 سنوات على رحيل ابنته الوحيدة، وفي كل مناسبة يذكرها بتأثر بالغ، كما أهدى لها عديد الأغنيات لأنها طلبت منه عدم التوقف عن الغناء بعد وفاتها.

وقت إصابتها ابتعد والدها عن الفن لمدة سنة ونصف كان خلالها يرافقها في رحلة العلاج التي لم تنتهي على خير وسببت له صدمة، حيث دخل وقتها في نوبة بكاء هستيرية.

الفنان هاني شاكر كان خلال ظهوره في برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني العام الماضي، قد بكى عند حديثه عن وفاة ابنته، وقال: “أصعب لحظة في حياة الإنسان أن يدفن ضناه، وقطعة منه تحت التراب”.

وردا على سؤاله “أي فراق كان أصعب أهله أم ابنته دينا؟، أجاب شاكر” فراق دينا كان أصعب..صعب صعب أوي، ربنا ما يوري حد فراق الضنا”.