-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر تصل إلى 48 درجة عبر 6 ولايات
جواهر
في تغريدة مؤثرة عبر حسابه على تويتر

هذا ما قاله هاني شاكر في الذكرى العاشرة لرحيل ابنته دينا!

نادية شريف
  • 602
  • 0
هذا ما قاله هاني شاكر في الذكرى العاشرة لرحيل ابنته دينا!

نشر الفنان المصري، هاني شاكر، مساء الثلاثاء، تغريدة مؤثرة عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل ابنته دينا. 

وقال شاكر: “دينا حبيبتي ونور عيني وحشتيني .. ووحشتي كل اللي بيحبوكي يا أغلى وأحلى ملاك نزل على الأرض..  النهاردة الذكرى العاشرة لرحيلك ربنا يرحمك ويجمعنا بيكي إن شاء الله في الجنة مع كل اللي بتحبيهم .. نسألكم الفاتحة”.

الجمهور والمشاهير بدورهم تفاعلوا مع التغريدة ووجهوا دعواتهم للراحلة، كما استجابوا لطلب الفنان بقراءة الفاتحة على روحها.

يذكر أن دينا هاني شاكر، توفيت في 22 جوان عام 2011، بعد صراع مرير مع داء السرطان، ولم تتجاوز حينها عامها الـ 27، تاركة وراءها توأما هما “مجدي ومليكة” .

ولم تلتئم جراح الفنان هاني شاكر حتى اليوم، بالرغم من مرور 10 سنوات على رحيل ابنته الوحيدة، وفي كل مناسبة يذكرها بتأثر بالغ، كما أهدى لها عديد الأغنيات لأنها طلبت منه عدم التوقف عن الغناء بعد وفاتها.

وقت إصابتها ابتعد والدها عن الفن لمدة سنة ونصف كان خلالها يرافقها في رحلة العلاج التي لم تنتهي على خير وسببت له صدمة، حيث دخل وقتها في نوبة بكاء هستيرية.

الفنان هاني شاكر كان خلال ظهوره في برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني العام الماضي، قد بكى عند حديثه عن وفاة ابنته، وقال: “أصعب لحظة في حياة الإنسان أن يدفن ضناه، وقطعة منه تحت التراب”.

وردا على سؤاله “أي فراق كان أصعب أهله أم ابنته دينا؟، أجاب شاكر” فراق دينا كان أصعب..صعب صعب أوي، ربنا ما يوري حد فراق الضنا”.

مقالات ذات صلة
لحية عادل إمام تثير الجدل عبر مواقع التواصل!

لحية عادل إمام تثير الجدل عبر مواقع التواصل!

إخضاع المرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم لفحص السلامة العقلية!

إخضاع المرأة التي خدعت العالم بقصة إنجابها 10 توائم لفحص السلامة العقلية!

ابنة حاكم دبي المختفية منذ أشهر تقضي عطلة بإسبانيا

ابنة حاكم دبي المختفية منذ أشهر تقضي عطلة بإسبانيا

حملة لتشجيع اللباس المحتشم ومنع الابتذال والتبرج

حملة لتشجيع اللباس المحتشم ومنع الابتذال والتبرج

زوجة جورج كلوني تنتصر لجزائرية عانت من استعباد داعش لها في سوريا

زوجة جورج كلوني تنتصر لجزائرية عانت من استعباد داعش لها في سوريا

6 أسباب تؤدي إلى الطلاق النفسي بين الزوجين

6 أسباب تؤدي إلى الطلاق النفسي بين الزوجين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد