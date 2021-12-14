هذا ما قاله هداف منتخب قطر عن مواجهة الجزائر

أكد هداف المنتخب القطري المعز علي عبد الله، جاهزية “العنابي” بدنيا لمواجهة الجزائر، هذا الأربعاء، في نصف نهائي كأس العرب.

وقال المعز، في تصريح له على هامش تدريبات المنتخب القطري: “مباراة الجزائر اختبار جديد لنا، وسنواجه منتخبا قويا ظهر بمستويات كبيرة”.

وأضاف المهاجم المعز الذي سجل 3 أهداف في المباريات السابقة : “الجزائر تمكنت التأهل إلى هذا الدور على حساب المغرب الذي يعد من أفضل المنتخبات، وكان الأكثر ترشيحا لبلوغ النهائي”

ومن جهته قال همام الأمين لاعب المنتخب القطري، عن مباراة الجزائر: “مواجهة المنتخب الجزائري تتطلب منا الارتقاء أكثر بالمستوى، لأنه منتخب كبير، قدم أفضل المستويات في البطولة ويقاتل دائما آخر لحظة”.

أما المدافع عبد الكريم حسن فقال عن لقاء نصف النهائي أمام الجزائر: “مواجهة الجزائر صعبة وتتطلب مضاعفة الجهود والتركيز منافسنا منتخب قوي ومتمرس في البطولات الأفريقية، وعلينا الاستعداد له جيدا”.