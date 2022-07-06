هذا ما قاله هنية خلال استقباله من قبل رئيس مجلس الأمة

عبر اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، الأربعاء، عن عظيم امتنانه لجمع الإخوة الفلسطينيين في الجزائر من أجل توحيد الصف ونبذ الفرقة والشقاق.

واستقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بمعية وفد برلماني من مجلس الأمة، السيد إسماعيل هنية، والوفد المرافق له.

وعبر إسماعيل هنية عن عظيم سعادته بتواجده في الجزائر مع شرف الزمان والمكان والمناسبة، مهنئا الجزائر برئاسة السيد عبد المجيد تبون، بعيدها الوطني، وباحتفالاتها العسكرية والشعبية التي ترقى إلى عظمة تاريخها..”

وأوضح هنية انه لم يتردد في الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحريص على الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن هذا اللقاء الأخوي الفلسطيني يشكل مرحلة جديدة نحو بلورة رؤية متقدمة للنضال الفلسطيني، وقد حظي بترحيب كبير من الشعب الفلسطيني الذي يضع آمالا كبيرة على هذا الحدث المفصلي، باعتباره مشهد جديد يبعث على الاعتزاز.

من جهته، ثمن صالح قوجيل، اللقاء الأخوي الفلسطيني الذي تم بمبادرة كريمة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي رأب صدعا دام سنوات طويلة بين الإخوة الفرقاء، ولم شملهم من أجل توحيد كلمتهم وتركيز جهودهم نحو الهدف الأسمى وهو الحرية والاستقلال

وأشار إلى أن الوحدة قيمة عالية في الكفاح ضد المستعمر، داعيا إلى الاستلهام من ثورة نوفمبر المظفرة، والتي تنازل فيها الجزائريون عن هوياتهم وانتماءاتهم على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية، من أجل توحيد الصفوف وتوجيه الكفاح نحو طرد المستعمر من كافة ربوع الجزائر.

كما جدد رئيس مجلس الأمة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر شعبا وحكومة، وهو ما فتأ يؤكد عليه رئيس الجمهورية في كل المناسبات الإقليمية والدولية.

وقد اختتم اللقاء بتجديد العهد على نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم والمساندة اللامشروطة للشعب الفلسطيني، وعلى الحفاظ على اللحمة الوطنية الفلسطينية كسلاح فعال مواجهة الخطط الاستعمارية والاستيطانية للاحتلال الصهيوني الإسرائيلي.