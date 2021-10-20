وجه الفنان اللبناني، وائل كفوري، رسالة شكر واطمئنان إلى جميع محبيه، بعد الهبة التضامنية التي حي بها على إثر إصابته في حادث سير مروع.

وقال كفوري، الثلاثاء، في أول تعليق له بعد مغادرته المستشفى، عبر حسابه على تويتر: “من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد، كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين في الوسط الفني والإعلامي، وللسياسيين والفانز والأصدقاء ولكل محب عتل همي”.

وتابع: “غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن علي.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن. أنا منيح بفضل صلواتكن.. كل كلمة قولتوها عنيتلي ودقت بالقلب.. بشكركن فرداً فرد وبعتذر ما قدرت اتواصل معكن أو أرد على اتصالاتكن.. بس إن شاء الله قريباً منتواصل أول ما صير أحسن ومنتلاقي وبرجع أشوف وجهكن بالخير.. الله يبعد الشر عن كل واحد فيكن، وما يصيبكم ولا مكروه.. والشكر الأكبر لربي اللي رد عني وعطاني أيام جديدة أقدر من خلالها التقي فيكن.. بحبكم قد الدني”.

وكان الفنان اللبناني قد غادر المستشفى بعد يومين من مكوثه بها، وخضوعه لفحوصات طبية، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة جبيل اللبنانية، وإصابته برضوض متفرقة في أنحاء جسمه.

“طار من السيارة”.. صديق وائل كفوري يكشف تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له

كشف النائب اللبناني، هادي حبيش، الصديق المقرب للفنان وائل كفوري، عن آخر التطورات الصحية للأخير، وتفاصيل حادث السير المروع الذي نقل على إثره إلى المستشفى.

وفي حوار مع صحيفة “الرأي” الكويتية، أشار هادي حبيش إلى أن “وائل كفوري كان يسير بسرعة نحو 100 كيلومتر على الأوتوستراد، عندما ارتطمت بسيارته سيارة خرجت من أحد المفارق، ما تسبب بطيرانه (خارج المقعد)، لأنه لم يكن يضع حزام الأمان، على عكس حبيبته شانا عبود، ولكن وضعهما مستقر ولا تتعدى إصابتهما الرضوض، لافتا إلى أن من صدم وائل هو شخص سوري ولكنه لاذ بالفرار وأنهم عرفوا جنسيته من لوحة سيارته.

وأكد النائب اللبناني أن الفنان “نجا بأعجوبة، والقديسة رفقا هي التي حمته من الموت”، موضحا أن ابن خالته ومدير أعماله إدي غانم كان أول مَن وصل الى مكان الحادث ورقد بالمستشفى أيضا بعد تعرضه لصدمة بسبب رؤيته لوائل وهو بهذه الحال.

وعن تفاصيل الحادث المروع، قال هادي حبيش: “كان وائل على أوتوستراد جبيل وعند عودته من زيارة القديسة رفقا، ارتطمت به سيارة جاءت من أحد المفارق من ناحية اليمين كان يقودها شخص سوري مما تسبب بوقوع هذا الحادث المروع، علما أن وائل كان يسير بسرعة 110 كيلومتر على الأوتوستراد”، مشيرا إلى أن “السيارة انقلبت عدة مرات بوائل وليس مرة واحدة، وهو نجا بأعجوبة”.

وعن إصابة وائل وحالته، أوضح حبيش أن الفنان اللبناني “مصاب برضوض فقط، وأنه في حادث مماثل، لا أحد يصدّق أن النجاة ممكنة”.

وأضاف: “الجمعة كان وائل مصدوما جدا، ولم يكن يدرك ما حصل معه، وعندما زرته قال لي إنه لا يعرف كيف وصل إلى المستشفى..الحادث وقع عند الساعة التاسعة والنصف ليلا، وأنا كنت عنده قرابة الساعة 11 ليلا، كان واعيا وكل شيء كان طبيعيا ولكنه كان مصدوماً من هول الحادث”.

ولفت حبيش إلى أن حبيبة وائل كانت مع الأخير في السيارة أثناء الحادث، وأصيبت برضوض مثله.

وحول سؤال: “لماذا لا يرد مدير أعماله إدي غانم على الاتصالات للاطمئنان عنه؟”، أجاب حبيش قائلا: “إدي معه في المستشفى، لأنه أصيب بصدمة كبيرة بسبب الحادث، وهو كان أول شخص وصل اليه، فهاله ما حصل، لأنه وجده في منظر مخيف..وائل طار من السيارة، وصديقته بقيت داخلها، لأنها كانت تضع حزام الأمان، بينما وائل لم يكن يضع حزام أمان، ولذلك طار من السيارة بسبب شدة الارتطام، ولكن كلاهما نجيا بأعجوبة”.