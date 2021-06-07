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جواهر
بعدما تداولوا شائعات بشأنه

هذا ما قاله والد السائق المتسبب في مقتل الشاب مراد بن ناني بعين النعجة!

نادية شريف
  • 42065
  • 15
هذا ما قاله والد السائق المتسبب في مقتل الشاب مراد بن ناني بعين النعجة!

أكد والد السائق المتهور المتسبب في مقتل الشاب مراد بن ناني بعين النعجة، في تصريحات صحفية بأن ابنه ليس مدمنا على المخدرات، وهو لا يملك أي نفوذ كما أشيع عنه.

وظهر الوالد في حالة تأثر كبير، وهو يأمل أن تتمكن عائلة الضحية من مسامحة ابنه لأنه ليس منحرفا، بل ارتكب خطأ، ولاذ بالفرار لأنه صغير في السن ولم يعرف كيف يتصرف.

وأضاف بأنه صلى معهم الجمعة وكل الناس تشهد له بحسن الخلق، وليس مدمنا كما أشيع عنه، مشيرا إلى أنه هو الآخر مجرد تاجر بسيط وليس “قيادة”.

في ذات السياق كشف بأنه زار عائلة الضحية وحضر الجنازة، وقد استقبلوه وأبدوا تفهما بأن ما حصل قضاء الله وقدره، آملا أن يتم العفو على ابنه لأنه صغير ومقبل على الزواج وليس مجديا أن يعاقب على خطأ يمكن أن يرتكبه أي بشر.

القصة الكاملة لحادثة دهس شاب بعين النعجة على مرأى زوجته الحامل

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين السابقين، على وقع حادثة أليمة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، على مرأى زوجته الحامل.

وتداول ناشطون مقطعا صادما يوثق لحظة دهس الشاب “أسامة بن ناني” المدعو مراد، البالغ من العمر 27 عاما والذي لم يمض على زواجه سوى أشهر معدودات، تاركا زوجته في حالة يرثى لها وحاملا في الشهر الرابع.

وظهرت زوجته التي كانت برفقته يوم الحادث، في حالة نفسية متدهورة، وروت تفاصيل ما حدث، حيث قالت بأنهما ذهبا للتنزه واستمتعا سويا في البحر، ثم زار رفاقه وفي طريق العودة كان عليه أن يغيّر عجلة السيارة بالقرب من المستشفى العسكري بعين النعجة.

وأضافت أنها نزلت لتساعده وكان يطلب منها أن تبتعد خشية أن تصدمها السيارات، وما إن استدارت لم تجده لأن سيارة من نوع “كات كات” تجاوزت على اليمين ودهسته وأخذته بعيدا، ولاذ السائق بالفرار.

وأشارت إلى أنها اضطرت للمشي مسافة لا بأس بها حتى وجدته وقبلت جبينه ولقنته الشهادة، مؤكدة أنه نعم الرجل والجميع يحبه.

من جانبها طالبت والدته المفجوعة فيه من الدولة أن تطبق القصاص على الجاني، وقالت بأنها لن تسامحه لأنه هرب وترك ابنها غارقا في دمائه ولو كان توقف وأسعفه لربما استمعت إليه.

كما عبرت عن ألمها الشديد لفقد ابنها بعد أن فقدت أخاه التوأم في العام 2012، وبكت بحرقة لأن فرحته لم تكتمل برؤية ابنه أو ابنته، بل قالت بأنه لم يفرح حتى بزواجه الذي لم يمض عليه سوى عشرة أشهر.

وبحسب ما صرح أصدقاء الضحية فقد تم القبض على الجاني الذي يبلغ من العمر 23 عاما، السبت في حدود السادسة مساء، في انتظار وقوفه أمام القضاء بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

يذكر أن جثمان الفقيد وري الثرى، السبت، بمقبرة العالية إلى جانب أخيه التوأم، وتلقى عمه بوعلام بن ناني المعروف باسم فنيا باسم ”عمر قتلاتو الرجلة” التعازي وكان يبدو عليه التأثر الكبير والصدمة من هول الحادث.

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التعليقات
15
  • علاوة

    أب تاجر بسيط والابن ذو الثانية وعشرين عاما يسوق سيارة الكات كات بمءات الملايين ويهدم اسرة .الاب يريد من عائلة الفقيد أن تسامح ابنه لانه مقبل على الزواج وهو الذي حطم زواجا لا يتعدى 10 اشهر. هل رانا نورمال؟

    6
  • كريم

    عقلية ...سامحوه ..اضغير مايعرفش .....السوسيال..... ياوا ...ابنك قتل شخص و فر من مكان الحادث ....حياة ابنك عزيزة و لكن حياة الغير لا تسوى شي ياوا يجب تطبيق اشد العقاب على ابنك المجرم....الاعدام.

    7
  • أحمد

    السرعة المفرطة التي تؤدي إلى القتل، يجب أن يحاسب صاحبها و كأنها جريمة قتل عمدي!!!! أعطي لإبنك 4x4 لكي يقتل الناس أو من بعد قول خطأ!!! يجب أن تحاسب أنت قبل إبنك!!!!!

    6
  • Moh

    يقول انه : "ولاذ بالفرار لأنه صغير في السن ولم يعرف كيف يتصرف" . اذا كان صغير ولا يعرف كيف يتصرف فلماذا تعطيه السياره!

    6
  • Vagabondage

    الانانية الاستهتار قلة الاحترام, شاب قتل زوجة رملت رضيع لم يرى الدنيا يتم ومجتمع يعيش الهستيريا و الرعب. و اب جاهل يتباكى على ابنه الجاهل القاتل انه صغير لا مسؤولية له. اخ يا زمن و اه على الجزائر و ابنائها الاحرار ماذا يعانون??!!

    6
  • Moh

    يقول انه : "ولاذ بالفرار لأنه صغير في السن ولم يعرف كيف يتصرف" . اذا كان صغير ولا يعرف كيف يتصرف فلماذا تعطيه السياره!

    4
  • عبد الله

    "لأنه صغير في السن ولم يعرف كيف يتصرف" ! صغير في السن لكنه يمتطي سيارة. بعد ستين سنة يصبح كبير؟ ابنك ليس رضيعا لكي لا يحاسب والمسؤولية أيضا تعود لمن يسلم سيارته لمثل هذا الشباب المتهور

    7
  • كمال

    التهور في قيادة وسيلة نقل يدخل في مجال الامراض العقلية،و الفرار من الحادث يعد جريمة،لذلك يجب على القضاء ان يحكم على الجاني بسنتين علاج في مستشفى الامراض العقلية و خمس سنوات سجن على الفرار من حادث نتج عنه جريمة قتل و عدم مساعدة الضحية،ويجب ان تعمم هذا الحكم على كل متهور فاقد العقل لان السيارة سلاح قاتل بين ايديهم

    12
  • حوحو الجزائر

    التجاوز على اليمين بحد ذاته جريمة متعمدة ومكتملة الأركان لمن يتقن قوانين وخبايا وأدابيات السياقة وهي ممنوعة قانونا بالتالي فعلى الأقل لنتعلم كيف نفرق بين الخطأ الغير متعمد والأخطاء التي ترتكب بشكل عمدي .. والتي وجب تسليط أقصى العقوبات على مرتكبيها لكي يعتبر من يريد أن يعتبر ... أم لأنه يصلي كما يقول أبيه وبالتالي وجب الصفح عليه . عجيب

    14
  • Kimo13

    اللهم يا مالك الملك ارحمه برحمتك الواسعة. اللهم عافه و اعفوا عنه، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء و الثلج و البرد. اللهم صبر اهله و زوجته يا رب. اللهم اهدي شبابنا المتهورين. اللهم ردهم الى عقولهم يارب. كل شيء اصبح مباح لا حول و لا قوة الا بالله .

    10
  • حسين بوكحيلي تونس

    الله يصبركم و الله يرحموا,

    3
  • محمد

    لا اله الا الله والله شيء يندى له الجبين ، ارواح الاخيار تزهق من طرف اشرار، ضحايا مجازر الطرقات لدينا مرتفع جدا ، في بلاد الغربية عندما يصيب سيارتك عطب بالطريق السريع لا تخرج من سيارتك حتى تاتي سيارة الشرطة تأمن المكان

    2
  • Vagabondage

    الله يصبركم و الله يرحموا, و يسخر و يجيب رجال اشداء حكماء رحماء ينظفوا المجتمع من القاذورات التي عمت. ربي ياخذ الحق في الجهال.

    30
  • جار

    صورة مؤثرة جدا رحمه الله و اسكنه فسيح جناته و انا لله و انا اليه راجعون

    21
  • الغربة المرة

    لا حولة و لا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى و لله ما أخذ اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء تعازينا للعائلة و خاصة الزوجة اثبتي يا أختاه فهذا بلاء لعله يكون سبب دخولك الجنة

    29

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