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الجزائر

هذا ما قاله وزير البريد عن البطاقة الذهبية

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله وزير البريد عن البطاقة الذهبية

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، عن إرتفاع كبير في عمليات الدفع الإلكتروني خلال السنة الماضية بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ في عمليار استخراج البطاقة الذهبية منقبل المواطنين.

وفي تصريح له عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر – x”، تحدّث الوزير عن تسجيل أكثر من 60 مليون عملية دفع إلكتروني في سنة 2023، بعد أن كانت في مستوى 05 ملايين سنة 2020.

وأرجع الوزير سبب هذا التحول الكبير في عمليات الدفع الإلكتروني، إلى الإرتفاع الكبير في عمليات استخراج البطاقة الذهبية من قبل المواطنين على مستوى بريد الجزائر، حيث بلغت في سنة 2023 مستوى 13 مليون بطاقة ومن المنتظر ان تصل إلى 14 مليون مع نهاية 2024، في حين أن عدد البطاقات المستخرجة في سنة 2020،كانت عند مستوى 06 ملايين بطاقة.

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