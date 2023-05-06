هذا ما قاله وزير التجارة حول ضبط السوق ومحاربة الندرة

كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، عن الشروع في تجسيد مخطط توزيع جديد والذي يشمل أسواق الجملة لضبط السوق ومحاربة التلاعبات.

وأوضح زيتوني، السبت، في كلمته خلال انطلاق أشغال اللقاء الوطني التقييمي لوزارة التجارة وجود مشكل في خارطة التوزيع وهو ما تسبب في ندرة بعض المواد الغذائية.

وقال زيتوني أن هناك وفرة في المواد لكنها تصطدم بمشكلة خارطة التوزيع بمختلف أشكالها، مشيرا إلى أن الوزراة تعمل على مواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات وندرتها عبر ضبط السوق ومواجهة التلاعبات التي تؤدي إلى المضاربة والاحتكار.

وتابع قائلا “إنه تم تجسيد مخطط التوزيع الذي يشمل أسواق الجملة، التي سيتم تعزيزها وإعادة تأهيلها كفضاءات وقواعد لوجيستيكية لضمان استمرارية التمويل.