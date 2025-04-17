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هذا ما قاله وزير الخارجية المصري عقب استقباله من قبل الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله وزير الخارجية المصري عقب استقباله من قبل الرئيس تبون
رئاسة الجمهورية (شبكات)
جانب من الللقاء

أدلى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، بتصريح عقب استقباله من قبل الرئيس تبون، والذي سلمه رسالة خطية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الخارجية المصري “أعربت عن الاعتزاز والتقدير لزيارة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إلى مصر في شهر أكتوبر الماضي”.

وأضاف أن “المباحثات الهامة التي أجراها الرئيسان أكدت على الطابع الأخوي والمتميز للعلاقات المصرية الجزائرية والروابط التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتوافق في الرؤى”.

كما أفاد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أن الرئيس تبون ونظيره المصري “أكدا على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة أخذا في الاعتبار المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الإفريقية والعالم بأسره”.

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