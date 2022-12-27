هذا ما قاله وزير الداخلية السعودي عن زيارته للجزائر

قال وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أنه نقل خلال زيارته للجزائر، للرئيس عبد المجيد تبون تحيات العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

ونشر الوزير السعودي تغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها: نقلت لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- وتمنياتهم بدوام الاستقرار والنماء للجزائر الشقيقة.

وأضاف: كما استعرضنا العلاقات الأخوية التاريخية والتعاون الأمني بين بلدينا.

بالصور.. الرئيس تبون يستقبل وزير الداخلية السعودي

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وحسب بيان للرئاسة فقد استقبل الرئيس تبون وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. يوضح البيان.