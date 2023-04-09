هذا ما قاله وزير الرياضة الأوغندي عن مباراة الجزائر

ملعب "مانديلا" الوطني بِأوغندا قبل بدء عملية الترميم عام 2021.

طالب نوّاب في البرلمان الأوغندي الحكومة المحلّية بِتنظيم مباراة الجزائر بِبلادهم.

ويُفترض أن تُقام مباراة منتخب أوغندا وضيفه الجزائري في الـ 12 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ولم تمنح “الكاف” لِمنتخب أوغندا رخصة تنظيم مقابلات تصفيات البطولة الإفريقية داخل القواعد، بِسبب عدم استجابة ملاعب هذا البلد للمقاييس الدّولية المعمول بها.

واضطرّ اتحاد الكرة الأوغندي إلى استئجار ملعب مدينة الإسماعيلية المصرية، لِخوض مواجهة تنزانيا بِرسم الجولة الثالثة من التصفيات في الـ 24 من مارس الماضي.

وسأل برلمانيون أوغنديون وزير الرياضة في بلادهم عن التكلفة الحقيقية لِاستئجار ملعب في مصر، والتنقّل بِوفد كبير إلى “أمّ الدّنيا”.

وتتحدّث آخر تقارير الصحافة الأوغندية بِهذا الشّأن عن رقم خيالي أنفقه اتحاد الكرة بِخصوص الاستئجار والسّفرية، وألمحت إلى الفساد.

وردّ وزير الرياضة الأوغندي بيتر أوغوانغ قائلا إن حكومة بلاده تعمل جاهدة، حتى يكون ملعب “نامبل” جاهزا لِاستضافة المقابلات الدولية قبل جوان المقبل، وأشار إلى مباراة الجزائر في الـ 12 من الشهر ذاته. كما أوردته الصحيفة المحلّية “كامبالا بوست”، التي أضافت أن المنشأة الرياضية شُرع في ترميمها عام 2021، وكلّفت غلافا مالية يقترب من رقم 23 مليون أورو.

وكان ملعب “نامبل” قد دُشّن عام 1997 بِالعاصمة كامبالا، وهو منشأة رياضية معشوشبة طبيعيا وتتّسع لِنحو 45 ألف متفرّج، شيّدتها شركة صينية.

وابتداءً من عام 2013، أطلقت الحكومة الأوغندية اسم “نيلسون مانديلا” على الملعب، تقديرا لِأيقونة النّضال والتحرّر في القارّة السّمراء، الذي غادر هذا العالم في السنة ذاتها.