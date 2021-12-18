هذا ما قاله وزير الرياضة التونسي عن “الخضر” ومباراة النهائي

وصف وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، المنتخب الجزائري، بالمنتخب العتيد والعتيد جدا.

ونزل وزير الشباب والرياضة ضيفا على برنامج “صباح العرب” لقناة الكأس العربية، حيث تحدث عن المنتخب التونسي و النهائي الذي يجمعه بالمنتخب الجزائري.

وقال وزير الرياضة التونسي:”كنا ننتظر وصول تونس إلى النهائي بالنظر إلى مرتبته المشرفة في ترتيب “الفيفا”، الخسارة أمام سوريا كانت آثارها إيجابية، وتمكن المنتخب من إفراح الشعب التونسي”.

وأضاف الوزير كمال دقيش: “سنلعب النهائي أمام منتخب الجزائر، الذي هو منتخب عتيد وعتيد جدا، وتونس والجزائر بلد واحد”.

وتابع وزير الشباب و الرياضة التونسي: “ننتظر أن تكون البطلة من نصيب تونس، وأشكر قطر على التنظيم الرائع للبطولة”.