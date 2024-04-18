هذا ما قاله وزير العمل عن منحة البطالة وعقود “CTA”

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، إنه لا يوجد تطمينات أكثر من تطمين بيان رئاسة الجمهورية حول منحة البطالة.

وقال بن طالب، الخميس، في تصريح صحفي ردا على الإشاعات التي رافقت منحة البطالة أن هذه الأخيرة تجربة نموذجية بامتياز.

وأكد بن طالب أن مواعيد المنحة تجرى في وقتها العادي، مشيرا إلى أن هناك 27 ألف موعد في أفريل و 35 الف ماي في شهر ماي و 25 ألف موعد في جوان.

كما أجاب الوزير بخصوص عملية التوظيف عن طريق الآلية الجديدة المسماة عقود العمل المدعمة “CTA”، عن سؤال متعلق بالتحويل قائلا :”لا يوجد تحويل”.

وللتذكير فقد نفت رئاسة الجمهورية بتاريخ 14 أفريل الجاري أي تجميد أو توقيف لمنحة البطالة أو إجراءات جديدة لإعادة ضبط شروط الاستفادة منها، مطمئنة ما يفوق مليوني شاب جزائري بأن المنحة باقية ولا تغيير لشروطها، وأن مروّجي الإشاعات في هذه الفترة بالذات هدفهم المناورة والتلاعب والتضليل وخلق الفوضى.