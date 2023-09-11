هذا ما قاله وزير الفلاحة حول استيراد اللحوم

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن استيراد اللحوم البيضاء والحمراء إجراء ظرفي لحماية الثروة الحيوانية وضمان تموين عادي للسوق.

وأكد هني أن هذا الإجراء الذي قررته الوزارة مؤخرا هو “إجراء ظرفي هدفه المساهمة في حماية نشاط تربية المواشي عبر الوطن، وضمان تموين السوق والمواطن بشكل عادي”.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن الهدف من هذا القرار يأتي “لحماية قطعان المواشي بالنظر إلى وجود سوق عشوائي للحوم وذبح ‘النعاج’ بالرغم من وجود الرقابة”.

“وهو ما يؤدي إلى تقليص عدد رؤوس المواشي على المستوى الوطني”، يضيف وزير الفلاحة.

كما أكد هني في تصريحه أن عمليات الاستيراد “مدروسة وظرفية”، وتأتي مع الدخول الاجتماعي الذي يرافقه عادة ارتفاع في الطلب على هذه المنتجات الحيوانية من قطاعات عدة.

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